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Omicron varyantı belirtileri neler? İşte omicronun tüm belirtileri

#Omicron #Omicron Varyantı

Son günlerde Kovid-19'un Omicron varyantı, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu. Öte yandan Omicron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor. Peki, Omicron belirtileri neler?

1/4Omicron varyantı belirtileri neler İşte omicronun tüm belirtileri

Omicron belirtileri, koronavirüs salgını devam ederken gündemde yer almaya devam ediyor. Grip ve soğuk algınlığına benzeyen omicron belirtileri hakkında açıklama yapan uzmanlar omicronda ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu söylüyor.

2/4Omicron varyantı belirtileri neler İşte omicronun tüm belirtileri

Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Omicronun ilk ilk bilinen belirtisi ise üst solunum yolu enfeksiyonu.

3/4OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR

OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR?

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

4/4OMİCRON BELİRTİLERİ NELER

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

 

 

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#Omicron#Omicron Varyantı