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Omicron varyantı belirtileri neler? İşte omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

#Omicron#Omicron Belirti

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 34 bin 343 oldu. Son 24 saatte yapılan 371 bin 684 testte 34 bin 343 vaka tespit edildi. 132 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 815 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Vakalar ise genellikle omicron varyantı kaynaklı. Peki, omicron varyantı belirtileri neler?

1/4Omicron varyantı belirtileri neler İşte omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Koronavirüsten sonra dünyada etkisi en çok sürdürüen varyan omicron belirtileri araştırılmaya devam ediyor. Şuana kadar omicron varyantının, COVID-19'a ve Delta varyantına neden olan orijinal virüsten daha kolay yayıldığı biliniyor. İşte, omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenler...

2/4Omicron varyantı belirtileri neler İşte omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Omicronun ilk ilk bilinen belirtisi ise üst solunum yolu enfeksiyonu.

3/4İLK BELİRTİSİ NEDİR

İLK BELİRTİSİ NEDİR?

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

4/4GENEL BELİRTİLERİ NELER

GENEL BELİRTİLERİ NELER?

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

 

 

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#Omicron#Omicron Belirti