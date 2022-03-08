Omicron varyantı belirtileri neler? İşte omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenler

Koronavirüsten sonra dünyada etkisi en çok sürdürüen varyan omicron belirtileri araştırılmaya devam ediyor. Şuana kadar omicron varyantının, COVID-19'a ve Delta varyantına neden olan orijinal virüsten daha kolay yayıldığı biliniyor. İşte, omicron varyantı hakkında bilinmesi gerekenler...
Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Omicronun ilk ilk bilinen belirtisi ise üst solunum yolu enfeksiyonu.
ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.
Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.
Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:
Öksürük
Yorgunluk veya yorgunluk
Tıkanıklık ve burun akıntısı
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.