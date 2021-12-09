Omicron varyantı belirtileri neler? İşte Omicron varyantı hakkında bilgiler
'Nu' adıyla da anılan 'B1.1.529' varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Salgın sürüyor, yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük artış olabilir" uyarısında bulundu. Pek çok vatandaş da omicron varyantının belirtilerini araştırıyor. Peki, Omicron varyantı belirtileri neler?
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 3'üncü dozunun Omicron mutasyonuna karşı etkili olduğu belirtildi. İşte, Omicron varyantı hakkında bilgiler...
Afrika, İsrail ve Hong Kong’dan sonra Belçika, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de yeni koronavirüs varyantına rastlandı. Güney Afrika’dan Hollanda’ya gelen 600 yolcudan 61’nde koronavirüs çıktı. Mutasyonun hızla yayıldığı endişesi pandeminin başındaki gibi etkinlik ve uçuş iptallerini beraberinde getirdi.
BELİRTİLERİ NELER?
Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant ile ilgili açıklamalarda bulunan Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, İngiliz The Telegraph'a konuştu.
Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.
Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.
Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.
Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti. Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk ile kendini iyi hissetmeyen hafif bir hastalık sunuyor.
Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürük olabiliyor.
Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor.