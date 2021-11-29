Omicron (Nu) varyantı nedir? İşte Nu varyantı hakkında merak edilenler
Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı B.1.1.529'u endişe verici varyant kategorisine aldı ve varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adı verdi. Çok sayıda mutasyona uğramış olduğu bilinen varyant endişe yartırken, vatandaşlar da konu hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Omicron (Nu) varyantı nedir?
'Nu' adıyla da anılan 'B1.1.529' varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Salgın sürüyor, yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük artış olabilir" uyarısında bulundu. İşte, Omicron (Nu) varyantı hakkında bilinmesi gerekenler...
Afrika, İsrail ve Hong Kong’dan sonra Belçika, Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde de yeni koronavirüs varyantına rastlandı. Güney Afrika’dan Hollanda’ya gelen 600 yolcudan 61’nde koronavirüs çıktı. Mutasyonun hızla yayıldığı endişesi pandeminin başındaki gibi etkinlik ve uçuş iptallerini beraberinde getirdi.
İLK olarak 9 Kasım’da keşfedilen ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önceki gün “Omicron” olarak adlandırılan koronavirüsün yeni varyantı dünya çapında tedirginliğe yol açıyor. Türkiye dahil çok sayıda ülke Afrika’nın güneyi için peş peşe uçuş iptalleri açıklarken, tıpkı pandeminin başında olduğu gibi bazı önemli etkinliklerin ertelendiği haberleri de geldi. Ancak uzmanlar varyantın çoktan dünyaya yayılmış olabileceğinden endişe ediyor.
Avrupa Birliği sağlık yetkilileri, varyantın kıtada yayılma riskinin “yüksek ila çok yüksek” olduğu açıklamasını yaptı. Omicron teşhisi konan kişilerde virüs yükünün çok yüksek olduğuna işaret ederken, Dünya Tabibler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery en büyük endişesinin “Delta kadar bulaşıcı, Ebola kadar tehlikeli” bir varyantının ortaya çıkması olduğunu söyleyerek risklere dikkat çekti.
Avrupa Birliği sağlık yetkilileri, varyantın kıtada yayılma riskinin “yüksek ila çok yüksek” olduğu açıklamasını yaptı. Omicron teşhisi konan kişilerde virüs yükünün çok yüksek olduğuna işaret ederken, Dünya Tabibler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery en büyük endişesinin “Delta kadar bulaşıcı, Ebola kadar tehlikeli” bir varyantının ortaya çıkması olduğunu söyleyerek risklere dikkat çekti.
VARYANTLARIN ilk görüldüğü ülkeye göre adlandırılması ırkçı tepkilere neden olunca DSÖ, Yunan alfabesindeki harflere göre isimlendirme yoluna gitmişti. Bilimsel adı “B.1.1.529” olan varyantın ‘Nu’ şeklinde isimlendirilmesi bekleniyordu, ancak DSÖ iki harf atlayarak ‘Omicron’da karar kıldı. New York Post gazetesinin haberine göre, İngilizce ‘new’ (yeni) kelimesi ile karıştırılmaması için Nu adlandırmasından kaçınıldı. Bundan bir sonraki harf olan ‘Xi’den ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in (Xi Jinping) adını çağrıştırdığı için vazgeçildi.
PROF.DR. KURUGÖL'DEN UYARI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, 'Nu' adıyla da anılan 'B1.1.529' varyantının daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekip, "Salgın sürüyor, yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük artış olabilir" dedi.
Covid-19 salgınında bugüne kadar tespit edilen, 'en çok mutasyona uğramış varyant' olarak da bilinen 'Nu' varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, daha önce yine Güney Afrika'dan çıkan 'Beta' gibi aşılara, antikorlara ve ilaçlara daha dirençli olma, bağışıklık sisteminden de kaçma olasılığı bulunduğu için yeni varyantın kaygı verici olduğunu söyledi. 'Nu' varyantı için alınması gereken önlemlerin diğerlerinden çok da farklı olmadığına dikkat çeken Kurugöl, "Elimizdeki silahlar belli. İlki aşı diğerleri maske, mesafe ve el temizliği. Son günlerde maalesef maske kullanımına daha az önem veriyoruz. Daha çok önem vermeliyiz. Aşılanmalı, kurallara uymalıyız. Ülkemizde salgın bitmiş havası var. Oysa salgın sürüyor, her gün 200'den fazla canımızı yitiriyoruz. Yeni önlemler almazsak yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük bir artış olabilir. Güney Afrika ve bazı ülkelerden ülkemize girişler yasaklandı. Bu çok doğru. Ayrıca bu ülkelerden son 2 hafta içinde gelenlerin saptanıp test yapılarak karantinaya alınması gerekiyor" diye konuştu.
Covid-19'la mücadelede tüm dünya olarak iyi konumda olunmadığını belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Almanya, Hollanda ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde belirgin vaka artışları var. Bu olumsuz haberlere bir de Güney Afrika'dan gelen yeni bir varyant eklendi. Bu yeni varyant şimdiye kadar bildiğimiz diğer varyantlardan çok farklı bir profile sahip. Salgının başladığı Wuhan'dan çıkan virüse göre daha fazla farklılık gösteren bir varyant. Şu an için 'B1.1.529' olarak isimlendirilen bu varyant, Güney Afrikalı bilim insanları tarafından geçen hafta içinde bildirildi. Bu varyant, virüsün bağlandığı reseptöre daha güçlü bağlanıyor. Yani daha fazla bulaşıcı olma olasılığı yüksek" dedi.
Yeni varyantın daha hızlı çoğaldığını belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Daha önce yine Güney Afrika'dan çıkan 'Beta' gibi aşılara, antikorlar ve hatta ilaçlara daha dirençli olma, bağışıklık sisteminden kaçma olasılığı var. Bunlar birleşince yeni varyant bizlere, kaygı veriyor. Rakamlara baktığımızda Güney Afrika'da 100'lere kadar düşen vaka sayısı, 1 hafta içinde 3 binlere çıktı. Yeni varyant Güney Afrika dışında komşusu Botswana, İsrail ve Hong Kong'da görüldü. Hong Kong'a Güney Afrika'dan giden bir kişi havaalanında hastalığı bulaştırdı. Oturduğu bölge karantinaya alınmasına rağmen vakalar oluştu. İsrail'de de vakalar görüldü. Bu vakalarda aşılı olmalarına rağmen yeni varyant hastalık yaptı" açıklamasında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni varyant için toplandığını belirten Kurugöl, "Muhtemelen yeni varyanta 'Nu' ismi veya 'Omicron' ismi verilecek. İsminin ne olmasından öte bunun ne kadar bulaşıcı ve endişe verici olduğu önemli. Gerçekten de ilk bulgular kaygı verici" dedi.
Aşılanma oranlarına da değinen Prof. Dr. Kurugöl, "Aşılama oranlarında belli bir seviye çıksak da özellikle çocuk ve genç aşılanmasında gerideyiz. Aşılama oranımız istediğimiz seviyede değil. Birçok aşılı kişide de aradan geçen zaman nedeniyle koruyuculuk azaldı. Bu kişilerin hızla hatırlatma dozu olması gerekir. Önümüzdeki günlerde aşımız Turkovac'ın da devreye girmesiyle aşılama oranlarımız artacaktır. Umudum bu yönde" dedi.
Hastalığın Güney Afrika'da çıkışıyla ilgili ise Kurugöl, "Aşısız kronik bir hasta, AIDS hastasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Hasta aşısız olduğu ve süreç uzun sürdüğü için çok sayıda mutasyon sonucu bu yeni varyant ortaya çıktı. Bilindiği gibi virüs, insan vücudunda mutasyona uğrayarak yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Yeni, tehlikeli varyantları önlemenin yolu toplumda bulaşın önlenmesi, bunun için aşılama oranının artması, tüm nüfusun yüzde 80'inin aşıyla bağışık olması gerekiyor" diye konuştu.
Covid-19 salgınında bugüne kadar tespit edilen, 'en çok mutasyona uğramış varyant' olarak da bilinen 'Nu' varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, daha önce yine Güney Afrika'dan çıkan 'Beta' gibi aşılara, antikorlara ve ilaçlara daha dirençli olma, bağışıklık sisteminden de kaçma olasılığı bulunduğu için yeni varyantın kaygı verici olduğunu söyledi. 'Nu' varyantı için alınması gereken önlemlerin diğerlerinden çok da farklı olmadığına dikkat çeken Kurugöl, "Elimizdeki silahlar belli. İlki aşı diğerleri maske, mesafe ve el temizliği. Son günlerde maalesef maske kullanımına daha az önem veriyoruz. Daha çok önem vermeliyiz. Aşılanmalı, kurallara uymalıyız. Ülkemizde salgın bitmiş havası var. Oysa salgın sürüyor, her gün 200'den fazla canımızı yitiriyoruz. Yeni önlemler almazsak yeni bir dalganın ülkemize gelme olasılığı çok yüksek. Aralık ve ocak aylarında çok büyük bir artış olabilir. Güney Afrika ve bazı ülkelerden ülkemize girişler yasaklandı. Bu çok doğru. Ayrıca bu ülkelerden son 2 hafta içinde gelenlerin saptanıp test yapılarak karantinaya alınması gerekiyor" diye konuştu.
Covid-19'la mücadelede tüm dünya olarak iyi konumda olunmadığını belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Almanya, Hollanda ve Belçika gibi birçok Avrupa ülkesinde belirgin vaka artışları var. Bu olumsuz haberlere bir de Güney Afrika'dan gelen yeni bir varyant eklendi. Bu yeni varyant şimdiye kadar bildiğimiz diğer varyantlardan çok farklı bir profile sahip. Salgının başladığı Wuhan'dan çıkan virüse göre daha fazla farklılık gösteren bir varyant. Şu an için 'B1.1.529' olarak isimlendirilen bu varyant, Güney Afrikalı bilim insanları tarafından geçen hafta içinde bildirildi. Bu varyant, virüsün bağlandığı reseptöre daha güçlü bağlanıyor. Yani daha fazla bulaşıcı olma olasılığı yüksek" dedi.
Yeni varyantın daha hızlı çoğaldığını belirten Prof. Dr. Kurugöl, "Daha önce yine Güney Afrika'dan çıkan 'Beta' gibi aşılara, antikorlar ve hatta ilaçlara daha dirençli olma, bağışıklık sisteminden kaçma olasılığı var. Bunlar birleşince yeni varyant bizlere, kaygı veriyor. Rakamlara baktığımızda Güney Afrika'da 100'lere kadar düşen vaka sayısı, 1 hafta içinde 3 binlere çıktı. Yeni varyant Güney Afrika dışında komşusu Botswana, İsrail ve Hong Kong'da görüldü. Hong Kong'a Güney Afrika'dan giden bir kişi havaalanında hastalığı bulaştırdı. Oturduğu bölge karantinaya alınmasına rağmen vakalar oluştu. İsrail'de de vakalar görüldü. Bu vakalarda aşılı olmalarına rağmen yeni varyant hastalık yaptı" açıklamasında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni varyant için toplandığını belirten Kurugöl, "Muhtemelen yeni varyanta 'Nu' ismi veya 'Omicron' ismi verilecek. İsminin ne olmasından öte bunun ne kadar bulaşıcı ve endişe verici olduğu önemli. Gerçekten de ilk bulgular kaygı verici" dedi.
Aşılanma oranlarına da değinen Prof. Dr. Kurugöl, "Aşılama oranlarında belli bir seviye çıksak da özellikle çocuk ve genç aşılanmasında gerideyiz. Aşılama oranımız istediğimiz seviyede değil. Birçok aşılı kişide de aradan geçen zaman nedeniyle koruyuculuk azaldı. Bu kişilerin hızla hatırlatma dozu olması gerekir. Önümüzdeki günlerde aşımız Turkovac'ın da devreye girmesiyle aşılama oranlarımız artacaktır. Umudum bu yönde" dedi.
Hastalığın Güney Afrika'da çıkışıyla ilgili ise Kurugöl, "Aşısız kronik bir hasta, AIDS hastasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Hasta aşısız olduğu ve süreç uzun sürdüğü için çok sayıda mutasyon sonucu bu yeni varyant ortaya çıktı. Bilindiği gibi virüs, insan vücudunda mutasyona uğrayarak yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Yeni, tehlikeli varyantları önlemenin yolu toplumda bulaşın önlenmesi, bunun için aşılama oranının artması, tüm nüfusun yüzde 80'inin aşıyla bağışık olması gerekiyor" diye konuştu.