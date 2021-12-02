Omicron varyantı nedir? Omicron varyantının koronavirüsten farkları neler? Omicron varyantının belirtileri ve detayları
Omicron varyantı, koronavirüsün mutasyona uğraması ile gündeme geldi. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı Omicron tüm dünyayı endişelendirdi. Omicron’un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunu belirten DSÖ, küresel düzeyde potansiyel olarak daha fazla yayılma olasılığı yüksek olduğunu belirtti. Peki, Omicron varyantı nedir? Omicron varyantının koronavirüsten farkları neler? İşte, Omicron varyantının belirtileri ve detayları
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, "Omicron" olarak açıklandı. Bu açıklama ardından Omicron adının nereden geldiği ve bu varyantın diğerlerinden farkı merak konusu oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan Omicron adı verdi. Varyant hakkındaki en önemli bilgi, çok sayıda mutasyona uğramış olması.
DSÖ’nün yayınladığı bilgilendirme metninde, Omicron’un çok sayıda mutasyona sahip olan farklı bir varyant olduğunun altı çizilerek, bağışıklık sisteminden kaçma ve yüksek seviyede bulaşıcı olabilme potansiyelinin endişe verici olduğu aktarıldı. Varyanta ilişkin belirsizliklerin korunduğu vurgulanan metinde, “Bağışıklık sisteminden kaçma potansiyeli ve muhtemelen bulaşıcılık avantajı sağlayabilen mutasyonlar göz önüne alındığında, Omicron'un küresel düzeyde potansiyel olarak daha fazla yayılma olasılığı yüksektir. Bu özelliklere bağlı olarak, gelecekte Covid-19 dalgaları olabilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir. Omicron ile ilgili genel küresel risk çok yüksek olarak değerlendirilmektedir” denildi.
Omicron ne demek?
Omicron (Ο ο) (Yunanca:Όμικρον, Omikron), Yunan alfabesinin onbeşinci harfidir. Fenike alfabesi'nin ayin harfinden gelmektedir. Türkçe karşılığı O harfidir. Yunanca'daki bir diğer o sesine sahip olan Ωω ile karıştırılmamalıdır. Ο harfi yanına υ aldığında diftong yaratır, ve U olarak sesletilir. ι aldığı takdirde de i olarak okunur.