Omicron belirtisi nedir? Omicron varyantı hangi illerde görüldü? Sağlık Bakanlığı Türkiye'deki Omicron vaka sayısını duyurdu
Omicron varyantının görüldüğü iller, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son dakika açıklama ile belli oldu. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Omicron varyantının yaygınlaşması kaygıları da beraberinde getirirken, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Omicron vakalarının yüzde 42 olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerin de yer aldığı illerde tespit edilen Omicron varyantı belirtileri soğuk algınlık semptomlarına benziyor. Peki, Omicron varyantı hangi illerde görüldü? İşte, Türkiye'deki Omicron vaka sayısı ve detaylar.
Türkiye'deki Omicron vaka sayısı ve hangi illerde görüldüğü, varyantın endişeleri devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kaygılara neden olan Omicron İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya, Isparta'da tespit edildi. Aşılı veya bağışıklığı olan kişileri enfekte ettiği zaman daha çok boğazda bir kaşıntı hissi ile belirti gösteren Omicron, tat- koku kaybı yapmıyor.
OMİCRON TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI NE KADAR?
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz tarafından Omicron varyantının Avrupa kıtasında görülmeye başlandığı zamandan itibaren 17 merkezimizde Omicron varyantı için gerçek zamanlı PCR tabanlı bir tarama başlatılmıştır. 8 Aralık’tan itibaren tarama yapılan 150 bin örnek arasında Omicron varyantı olduğu düşünülen örnekler gen sekanslaması çalışılarak doğrulanmak üzere Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelemeye alınmıştır. 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren ise sekansı yapılarak sisteme girilen örnek sayısı 3 bin 344’tür. Bunların 3 bin 73’ü Delta, 42’si Omicron varyantıdır." ifadeleri kullanıldı.
OMİCRON HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanlığı, ülkede Omicron vakalarının yüzde 42 olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, bugüne kadar İstanbul, İzmir, Şırnak, Diyarbakır, Kütahya ve Isparta'da Omicron vakaları görüldüğünü açıkladı.
OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ
ABD'de yapılan araştırma ile Omicron'daki ana semptom belirlendi. ABD'li araştırmacılar söz konusu semptomun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiyi belirlemekte kilit role sahip olduğunu ve vakaların yüzde 89'unda saptandığı bilgisini paylaştı. Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantındaki ana semptomun boğazda kaşıntı hissi ve ona eşlik eden kuru öksürük olduğunu belirlendi. Bu varyantı saptayan doktor olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, diğer enfeksiyonlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu açıklamıştı.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
'Hasta boğaz ağrısından değil boğazda kaşıntı hissinden mustaripti' diyen Coetzee, Omicron pozitif bir erkek hastada bu durum ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişti.
BU SEMPTOMLARA DİKKAT
Omicron'a yakalanan 43 hastanın mercek altına alındığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda en sık görülen semptomlar hakkında da bilgi verildi.
Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
Raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralanıyor.
Söz konunu raporda nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ve tat veya koku kaybı (yüzde 8) da nadir görülen semptomlar olarak sıralanıyor.
OMİCRON VARYANTI NEDİR?
DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika’da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta ‘Nu’ olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.