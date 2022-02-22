Omicron belirtileri neler? Omicron varyantında boğaz ağrısı ve hapşırık görülür mü? İşte koronavirüs semptomları

Omicron varyantı belirtileri dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu tespit edilen omicron belirtilerinin grip ve soğuk algınlığı ile olan farkları yapılan çalışmalar ile ortaya kondu. Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Öte yandan omicron varyantının en büyük belirtisinin ise üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu bildirildi.