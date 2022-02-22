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Omicron belirtileri neler? Omicron varyantında boğaz ağrısı ve hapşırık görülür mü? İşte koronavirüs semptomları

#Omicron#Koronavirüs#Omicron Belirtileri

Omicron belirtileri, koronavirüs salgınında vaka sayısında yaşanan tedirgin edici artış ile öne çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin de olduğu pek çok ülke üçüncü doz kararı alırken, bahar aylarında kendisini gösteren soğuk algınlığı ile omicronun belirtileri ayırt etmek de zorlanıyor. Her geçen gün omicron belirtileri ile ilgili yeni araştırma yapan uzmanlar son olarak Omicron'un iki 'erken uyarı işareti'ne sahip olduğunu belirtti. Peki, omicron varyantında boğaz ağrısı ve hapşırık görülür mü? İşte, omicron belirtileri ve semptomları hakkında ayrıntılar.

1/5Omicron belirtileri neler Omicron varyantında boğaz ağrısı ve hapşırık görülür mü İşte koronavirüs semptomları

Omicron varyantı belirtileri dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu tespit edilen omicron belirtilerinin grip ve soğuk algınlığı ile olan farkları yapılan çalışmalar ile ortaya kondu. Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Öte yandan omicron varyantının en büyük belirtisinin ise üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu bildirildi.

2/5OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR

OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR?

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

111 katılımcıyı mercek altına alan Norveçli araştırmacılar, 8 temel semptom belirlemeyi başardı. Bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance'de yayınlanan bulgulara göre, o semptomları şöyle...

3/5Omicron belirtileri neler Omicron varyantında boğaz ağrısı ve hapşırık görülür mü İşte koronavirüs semptomları

Öksürük

Burun akıntısı

Yorgunluk

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Kas ağrısı

Ateş

Hapşırma

Çalışmaya göre, çift aşılı kişilerde öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk en sık görülen semptomlar arasında yer alırken, hapşırma ve ateş ise en az yaygın semptomlar olarak belirlendi.

4/5OMİCRON BELİRTİLERİ NELER

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

5/5Omicron belirtileri neler Omicron varyantında boğaz ağrısı ve hapşırık görülür mü İşte koronavirüs semptomları

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

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#Omicron#Koronavirüs#Omicron Belirtileri