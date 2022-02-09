OMİCRON BELİRTİLERİ: Kovid-19 varyantları arasında en yaygın olanı... Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi? İşte detaylar

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.



Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:



Öksürük



Yorgunluk veya yorgunluk



Tıkanıklık ve burun akıntısı



Boğaz ağrısı



Baş ağrısı



