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OMİCRON BELİRTİLERİ: Kovid-19 varyantları arasında en yaygın olanı... Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi? İşte detaylar

#Omicron#Koronavirüs#Grip

Omicron varyantının belirtileri, dünyada ve ülkemizde devam eden koronavirüs salgını ile gündemde yer almaya devam ediyor. Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğu tespit edilen omicron belirtilerinin grip ve soğuk algınlığı ile olan farkları bilim insanları tarafından açıklandı. Türkiye'de ve diğer dünya ülkelerinde artış gösteren nezle, grip ve çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonları artarken ABD'li doktor omicronu ele veren ilk semptomların üst solunum yolu sıkıntıları olduğunu belirtti. Peki, omicron varyantının belirtileri nelerdir? Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi? İşte, omicron belirtileri hakkında ayrıntılar...

1/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Kovid-19 varyantları arasında en yaygın olanı... Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi İşte detaylar

Omicron belirtileri neler? sorusu Türkiye'de yaygın görülen soğuk algınlığı ile öne çıkan konulardan oldu.

2/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Kovid-19 varyantları arasında en yaygın olanı... Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi İşte detaylar

Soluk, gri veya mavi renkli dudaklar görülürse o kişinin sağlık kuruluşundan acil tıbbı yardım alması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, omicron belirtileri arasında öksürük, tıkanıklık, burun akıntısı ve boğaz ağrısı gibi durumların görüldüğünü açıkladı. Omicronun ilk ilk bilinen belirtisi ise üst solunum yolu enfeksiyonu.

3/8OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR

OMİCRONUN İLK BELİRTİSİ NEDİR?

ABD'deki Staten Island Üniversite Hastanesi'nde Küresel Sağlık ve Acil Durum Departmanı direktörü olan Dr Cio-Peña Omicron ile ilgili pek çok kişinin merak ettiği soruya yanıt verdi.

4/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Kovid-19 varyantları arasında en yaygın olanı... Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi İşte detaylar

Dr Pena, Omicron semptomlarının ne zaman başladığı ve ortaya çıkan ilk semptomların neler olduğunu açıkladı.

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Pena Omicron'un ilk semptomlarının boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olma eğiliminde olduğunu belirtti.

5/8OMİCRON BELİRTİLERİ NELER

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Araştırmalar, koronavirüsün başka bir türü olan omicron'un soğuk algınlığına benzeyebilecek daha hafif hastalığa neden olduğunu gösteriyor.

Kuzey Carolina'daki Atrium Health Wake Forest Baptist'te bulaşıcı hastalık uzmanı ve aşı uzmanı olan Dr. Katherine Poehling, aşağıdakilerin omicron'un öne çıkan semptomları gibi göründüğünü söyledi:

Öksürük

Yorgunluk veya yorgunluk

Tıkanıklık ve burun akıntısı

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

6/8OMİCRON BELİRTİLERİ: Kovid-19 varyantları arasında en yaygın olanı... Boğaz ağrısı ve hapşırık omicron belirtisi mi İşte detaylar

Bunun yanı sıra doktorlar, önceki varyantlardan farklı olarak, tat ve koku kaybının nadir göründüğünü söylüyor.

7/8HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ

HANGİ BELİRTİLER ENDİŞE VERİCİ?

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) aşağıdaki semptomlara dikkat edilmesini öneriyor:

8/8CİDDİ BELİRTİLER

CİDDİ BELİRTİLER

Birden devamlı öksürük

Yüksek ateş

Koku ve tat kaybı

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#Omicron#Koronavirüs#Grip