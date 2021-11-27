Omicron (B.1.1.529) varyantı nedir? Koronavirüste yeni varyant korku yarattı... Omicron belirtileri ve ilk bilgiler
Omicron nedir, belirtileri nelerdir sorusu koronavirüs salgınında ortaya çıkan yeni salgınla birlikte internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde baskın varyant olan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan Delta varyantı ile mücadelemiz bitmeden yeni kabus başladı B.1.1.529 olarak bilinen, yeni adı ile "Omicron" varyantı sadece bir gün içinde hayatımızın odak noktasına oturdu. Ülkeler alarm durumuna geçip peş peşe önlemler alırken, yeni varyantla ilgili korkutan detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan yazılı açıklamada,B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adını değiştirerek, "Omicron" ismini verdiğini duyurdu.
ENDİŞE MUTASYONU
Omicron mutasyonunu taşıyan vaka sayısının Güney Afrika'daki giderek arttığını belirten DSÖ, yeni mutasyonunu "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdığını kaydetti.
TESPİT EDİLMEDEN YAYILIYOR OLABİLİR
Yeni varyanta Avrupa`da ilk kez Belçika`da rastlandı. Böylece görülen ülke sayısı 5`e yükseldi. Şimdiye kadar Güney Afrika`da 77, Botswana`da 4, Hong Kong`da 2, İsrail ve Belçika`da birer vaka görüldü. Ancak yetkililer, B.1.1.529 olarak da bilinen varyantın zaten tespit edilmeden yayılıyor olabileceği konusunda uyarıyor.
HASTALIĞI GEÇİRENLER DE TEHLİKEDE
Yeni varyantın aşının etkisini düşüreceği ya da doğal bağışıklığı olanları etkileyeceği endişe konusu olmuştu. DSÖ, ilk belirlemelere göre bu varyantın hastalığı geçiren kişileri tekrar hasta etme potansiyelinin bulunduğunu açıkladı.
30'DAN FAZLA MUTASYON
Güney Afrika'daki Salgın Tepki ve Yenilik Merkezi direktörü Tulio de Oliveira, virüsün insan hücrelerine bağlanan ve giriş kazanmasına izin veren kısmı olan spike proteininde 30'dan fazla mutasyon olduğunu söyledi. Oliveira, "Eğer iyi bir haber varsa, o da bu varyantın da PCR testi ile tespit edilebilmesidir." dedi, yani tanı laboratuvarları yeni varyantı hızla tanımlayabilir.
AŞININ ETKİSİNİ ORTADAN KALDIRIR MI?
Uzmanlar, yeni varyantın aşıların etkinliğini sınırlasa bile, aşıların sağladığı korumayı tamamen ortadan kaldırmasının olası olmadığını belirtiyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney Afrika'da tespit edilen Kovid-19 Omicron varyantının hiçbir vakasının tespit edilmediğini açıkladı. New York valisi Kathy Hochul, yeni varyant, artan enfeksiyon ve hastaneye yatış oranlarını gerekçe göstererek “afet acil durum” bildirisi yayınladı. Kanada hükümeti, yeni Omicron varyantına karşı gelişmiş sınır önlemleri uygulayacağını açıkladı. Hindistan 15 Aralık'tan itibaren 14 ülkeye sınırlı hizmetle uluslararası uçuşlara devam edeceğini açıkladı.
Avustralya , sınırlarını Güney Afrika'da bulunan ve Avustralya vatandaşı olmayan herkese kapatacağını açıkladı.Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları 14 gün boyunca karaninaya girecek Brezilya altı Güney Afrika ülkesinden gelen yolculara sınırlarını kapatacağını açıkladı. İngiltere, Singapur, Japonya ve İsrail de dün Güney Afrika bölgesinden gelen hava yolcuları için seyahat yasaklarını duyurmuştu. Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri de güney Afrika'dan yapılan uçuşlara kısıtlama getirdi.
AŞI FİRMALARINDAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Yeni varyantla ilgili en büyük endişelerden biri de aşılama etkinliğinin düşmesi ile alakalıydı. Konuya ilişkin aşı firmalarından peş peşe açıklamlar geldi. Şirketler, yeni varyantla ilgili testlerin birkaç hafta süreceğini açıkladı.
PFIZER 6 HAFTADA DEĞİŞİKLİK,100 GÜNDE TESLİMAT
DSÖ'nün 'Omicron' duyurusu sonrası ilk açıklamayı BioNTech ile aşı geliştiren Pfizer yaptı.
Pfizer yaptığı açıklamada söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu belirtilerek, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.
Pfizer yaptığı açıklamada söz konusu varyantın mRNA aşısında "kaçış varyantı" olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu belirtilerek, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.
ASTRAZENECA: ANTİKOR KOKTEYLİ ETKİLİ OLABİLİR
AstraZeneca yeni varyantla ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni ortaya çıkan tüm varyantlarda olduğu gibi, bu konuda daha fazla bilgi edinmek ve aşı üzerindeki etkisini anlamak için B.1.1.529'u araştırıyoruz." denildi. Şirket, koronavirüsü hem önlemek hem de tedavi etmek için ürettikleri antikor kokteylinin yeni varyant üzerinde etkili olacağından umutlu olduklarını açıkladı.
AŞILARIN GÜNCELLENMESİ GEREKLİ Mİ?
Aşı üreticileri, bu yıl dünyaya yayılan ve ABD'de baskın tür olmaya devam eden Delta varyantı da dahil olmak üzere önceki varyantlara karşı güncelleme yapma ihtiyacı duymadılar. Mevcut aşıların, delta varyantının neden olduğu ciddi enfeksiyonlara karşı korumada etkili olduğu ortaya çıktı. Omicron varyantında da durum böyle olabilir.
Penn State Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların evrimini inceleyen David Kennedy, “Aşıları güncellememiz gerekmeyebilir. Şu an takip etmemiz gerek, henüz panik yapılacak bir durum olduğunu zannetmiyorum” dedi.
Londra Queen Mary Üniversitesi'nde klinik epidemiyolog olan Deepti Gurdasani, güncellenmiş aşılara hazırlanmanın akıllıca olduğunu söyledi.
Penn State Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların evrimini inceleyen David Kennedy, “Aşıları güncellememiz gerekmeyebilir. Şu an takip etmemiz gerek, henüz panik yapılacak bir durum olduğunu zannetmiyorum” dedi.
Londra Queen Mary Üniversitesi'nde klinik epidemiyolog olan Deepti Gurdasani, güncellenmiş aşılara hazırlanmanın akıllıca olduğunu söyledi.