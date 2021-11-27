Omicron (B.1.1.529) varyantı nedir? Koronavirüste yeni varyant korku yarattı... Omicron belirtileri ve ilk bilgiler

AŞILARIN GÜNCELLENMESİ GEREKLİ Mİ?

Aşı üreticileri, bu yıl dünyaya yayılan ve ABD'de baskın tür olmaya devam eden Delta varyantı da dahil olmak üzere önceki varyantlara karşı güncelleme yapma ihtiyacı duymadılar. Mevcut aşıların, delta varyantının neden olduğu ciddi enfeksiyonlara karşı korumada etkili olduğu ortaya çıktı. Omicron varyantında da durum böyle olabilir.



Penn State Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıkların evrimini inceleyen David Kennedy, “Aşıları güncellememiz gerekmeyebilir. Şu an takip etmemiz gerek, henüz panik yapılacak bir durum olduğunu zannetmiyorum” dedi.



Londra Queen Mary Üniversitesi'nde klinik epidemiyolog olan Deepti Gurdasani, güncellenmiş aşılara hazırlanmanın akıllıca olduğunu söyledi.