Ömerli Barajı nerede, nereye bağlı? Ömerli Barajı doluluk oranı

ÖMERLİ BARAJI NEREDE? Ömerli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çekmeköy ilçesine bağlı 17 mahalleden biridir. Ömerli haritası konumu ise 41° 4' 41.3472' Kuzey ve 29° 19' 53.8356' Doğu gps koordinatlarıdır. Ömerli bağlı olduğu Çekmeköy ilçe merkezine 3 kilometre mesafe uzaklıktadır.



Yıllık 220 milyon metreküplük kapasitesiyle İstanbul’un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı 1972 yılında hizmete alınmıştır. Anadolu Yakası’nın neredeyse tamamına Ömerli Barajı’ndan su verilmektedir. Barajın suları Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şehre ulaştırılmaktadır. Ayrıca; Sarayburnu–Salacak arasında bulunan isale hatlarıyla günlük 500 bin metreküp içme suyunu Avrupa Yakası’na ulaştırma imkanı bulunmaktadır. Baraj, 621 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.