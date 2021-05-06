Ölülerle iletiÅŸim kurdum: Ünlü oyuncu o anlarÄ± anlattÄ±
Sharon Stone, 2001 yÄ±lÄ±nda beyin kanamasÄ± ve felÃ§ geÃ§irdikten sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Ruhunun bedeninden ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini anlatan 63 yaÅŸÄ±ndaki Stone, o anlarda diyalog olmasa da kendisinden Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ kiÅŸilerle iletiÅŸim kurabildiÄŸini sÃ¶yledi.
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BEYÄ°N KANAMASI GEÃ‡Ä°RMÄ°ÅžTÄ°
Son olarak anÄ±larÄ±nÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ± The Beauty of Living Twice adlÄ± kitapla gÃ¼ndemde olan Sharon Stone. Susanna Reid ve Adil Ray'in sunduÄŸu Good Morning Britain adlÄ± programa konuk oldu. Stone, 20 yÄ±l Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi beyin kanamasÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da anlattÄ±.
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Ã–LÃœME Ã‡OK YAKLAÅžTI
Ã–lÃ¼me Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o anlarda, ruhunun bedeninden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini belirten Sharon Stone "BazÄ± insanlar bu konuyu bilimsel perspektiften tartÄ±ÅŸÄ±r, bazÄ±larÄ± da manevi perspektiften ben her ikisine de inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.
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'KONUÅžULAN HER ÅžEYÄ° DUYUYORDUM'
Sharon Stone, beyin kanamasÄ± geÃ§irdiÄŸi sÄ±rada Ã§evresindeki insanlarÄ±n konuÅŸtuÄŸu her ÅŸeyi duyduÄŸunu, benzer deneyimler yaÅŸayanlarÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ o Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Ruhunun bedeninden dÄ±ÅŸarÄ± ve yukarÄ± doÄŸru uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettiÄŸini de ifade etti.
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'Ã–LÃœ KÄ°ÅžÄ°LERLE Ä°LETÄ°ÅžÄ°M KURDUM'
Stone "Benden Ã¶nce Ã¶lmÃ¼ÅŸ olan kiÅŸileri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼me dair bir his vardÄ±. Onlarla iletiÅŸim kurduÄŸuma dair bir hisse kapÄ±ldÄ±m. Diyalog kurmuyorduk ama ama onlarla iletiÅŸim kurduÄŸumu hissediyordum. Sonra sanki birisi gÃ¶ÄŸsÃ¼me bir tekme atmÄ±ÅŸ gibi bÃ¼yÃ¼k bir acÄ± hissettim" diye konuÅŸtu.
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SONRA KENDÄ°NÄ° ODADA BULDU
Bu acÄ±nÄ±n kalp masajÄ± yapan defibrilasyon cihazÄ±ndan da kaynaklanabileceÄŸini belirten Sharon Stone, sonra kendisini yine hastane odasÄ±nda bulduÄŸunu anlattÄ±.
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YAÅžADIKLARINI BÃ–YLEANLATTI
"Ã‡ok aÃ§Ä±k ki odaya geri dÃ¶nmeyi seÃ§miÅŸtik, o yolculuÄŸa devam etmeyi sevmemiÅŸtim" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Stone. Sonra da "SanÄ±rÄ±m, gerÃ§ekten bu durumu tarif etmek iÃ§in sÃ¶yleyebileceÄŸim tek ÅŸey bu" dedi.
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KISA SÃœREDE Ä°YÄ°LEÅžTÄ°
GeÃ§irdiÄŸi beyin kanamasÄ±ndan sonra Sharon Stone Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iyileÅŸti. Hatta bir yÄ±l sonra Oscar tÃ¶reninde John Travolta ile birlikte sahnede dans etti.
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HAYATININ EN ZOR DÃ–NEMÄ°Â
Rol aldÄ±ÄŸÄ± Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼ filmiyle 34 yaÅŸÄ±nda ÅŸÃ¶hreti yakalayan Sharon Stone, son aylarda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± The Beauty of Living Twice adlÄ± kitapla gÃ¼ndeme geliyor. Stone, bu kitapta Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ bir travmayÄ± da anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Åžu anda 63 yaÅŸÄ±nda olan Stone, hatÄ±ralarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± The Beauty of Living Twice adlÄ± kitapta, hem ablasÄ±nÄ±n hem de kendisinin kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k birer Ã§ocukken, bÃ¼yÃ¼kbabalarÄ± tarafÄ±ndan taciz edildiÄŸini anlattÄ±.
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'BÃœYÃœKANNEM KAPIYI KÄ°LÄ°TLERDÄ°'
Sharon Stone, bÃ¼yÃ¼kannesinin de kendisini, ablasÄ± Kelly'yi bÃ¼yÃ¼kbabalarÄ±yla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Sharon Stone'un bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Clarence Lawson, Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z 14 yaÅŸÄ±ndayken hayata veda etmiÅŸti.
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Ã–LDÃœÄžÃœNDE NELER HÄ°SSETTÄ°ÄžÄ°NÄ° DE ANLATTI
Sharon Stone kitabÄ±nda, bÃ¼yÃ¼kannesinin kendisiyle ablasÄ± Kelly'yi bÃ¼yÃ¼kbabalarÄ±yla birlikte bir odaya kilitlediÄŸini, bunun ardÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Lawson'Ä±n kendilerini taciz ettiÄŸini satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼ kitabÄ±nda. Stone, bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ zaman neler hissettiÄŸini de anlattÄ±.
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Ã–LDÃœKTEN SONRA RAHATLADI
Stone, bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden emin olmak iÃ§in tabutunda onu dÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de itiraf etti. Stone, satÄ±rlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n artÄ±k hayatta olmamasÄ±ndan tuhaf bir tatmin duyduÄŸunu da belirtti. Stone o anlarÄ± "Kelly'ye (ablasÄ±) baktÄ±m ve o anladÄ±. Kelly o sÄ±rada 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ve hepsi bitti" diye yazdÄ±.
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KÄ°TABINDA Ã‡ARPICI AÃ‡IKLAMALAR YER ALIYOR
Sharon Stone, daha Ã¶nce de kendisini ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸturan Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼ (Basic Instinct) filminin yapÄ±mcÄ±larÄ± ve yÃ¶netmeniyle ilgili benzer ÅŸikayetlerde bulunmuÅŸtu. Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Sharon Stone, sektÃ¶rde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± deneyimleri The Beauty of Living Twice adlÄ± kitabÄ±nda anlattÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce 63 yaÅŸÄ±na giren Stone, yapÄ±mcÄ± Harvey Weinstein'Ä±n kadÄ±nlara yÃ¶nelik tacizlerine karÅŸÄ± Hollywood'da baÅŸlatÄ±lan #metoo hareketine de katÄ±ldÄ± bu ÅŸekilde.
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'ROL ARKADAÅžIMLA BÄ°RLÄ°KTE OLMAYA ZORLANDIM'
Sharon Stone, adÄ±nÄ± vermediÄŸi bir yapÄ±mcÄ±nÄ±n, filmdeki rol arkadaÅŸÄ±yla gerÃ§ek hayatta da cinsel birliktelik yaÅŸamasÄ± konusunda kendisine baskÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu yapÄ±mcÄ±nÄ±n bu konuda "kamera karÅŸÄ±sÄ±nda da ikisinin kimyalarÄ±nÄ±n uyumlu gÃ¶rÃ¼nmesi iÃ§in bunu istiyorum" dediÄŸini belirtti.
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REDDEDÄ°NCE YÃ–NETMEN BÄ°R DAHA Ã‡ALIÅžMADI
Stone'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu ne karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk tacizdi ne de sonuncusu. Bu teklifi reddettiÄŸini belirten Stone, bir yÃ¶netmenin de kendisiyle Ã¶zel bir yakÄ±nlÄ±k kurmak istediÄŸini de ekledi. Bu teklife "hayÄ±r" dediÄŸi iÃ§in de o yÃ¶netmenin kendisiyle Ã§alÄ±ÅŸmaktan vazgeÃ§tiÄŸini anlattÄ±.
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O SAHNENÄ°N PERDE ARKASINI ANLATTI
Sharon Stone'un kitabÄ±ndan Ã§arpÄ±cÄ± bir bÃ¶lÃ¼mde Vanity Fair dergisinde yer aldÄ±. Bu bÃ¶lÃ¼mde de Stone, kendisine ÅŸÃ¶hreti getiren Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼ filminin Ã¼nlÃ¼ sorgulama sahnesiyle ilgili yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Stone kitabÄ±nÄ±n dergi tarafÄ±ndan alÄ±ntÄ±lanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde olaylarÄ± ÅŸÃ¶yle anlatÄ±yor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±m. Oda projeyle hiÃ§bir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organÄ±mÄ±n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ sahneyi ilk kez bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼m." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yÃ¶netmen Paul Verhoeven'e bir tokap attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sonra da arabasÄ±na gidip avukatÄ±nÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
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YÃ–NETMENE SUÃ‡LAMA
Â Stone'un anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re avukatÄ±, filmin bu ÅŸekliyle gÃ¶sterilemeyeceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Sonra da ÅŸÃ¶yle devam etti: "Marty, bÃ¶yle elbisemin altÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ almalarÄ±nÄ±n yasal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun iÃ§in filme, yetiÅŸkinlere yÃ¶nelik olduÄŸunu belirten bir uyarÄ± konulabilirdi. Bunu yÃ¶netmen Paul Verhoeven'e anlattÄ±ÄŸÄ±mda ise bÃ¶yle bir seÃ§eneÄŸim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi."
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YÃ–NETMEN Ä°DDÄ°ALARI YALANLADI
Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼'nÃ¼n o Ã¼nlÃ¼ sahnesiyle ilgili iddialar daha Ã¶nce de gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. YÃ¶netmen Verhoeven de Stone'un iddialarÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k onun yalan sÃ¶ylediÄŸini belirterek "Her oyuncu kamera karÅŸÄ±sÄ±nda iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±nÄ± Ã§Ä±karmasÄ± istendiÄŸinde sonradan ne gÃ¶receÄŸini bilir" sÃ¶zleriyle kendini savunmuÅŸtu.
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O FÄ°LMLE ÅžÃ–HRETÄ° BULDU
SinemanÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Temel iÃ§gÃ¼dÃ¼ (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapÄ±m. Senaryosunu Joe Eszterhas'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± filmin yÃ¶netmeni ise Paul Verhoeven. Michael Douglas ile Sharon Stone'uh baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Temel Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼, bir cinayet dosyasÄ±nÄ± araÅŸtÄ±ran San Francisco Polis DepartmanÄ±'nda gÃ¶revli olan Nick Curran ile o cinayetin ÅŸÃ¼phelilerinden Catherine Trammel'Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼ Ã¼zerine kurulu. Yazar olan Trammel, bir kitabÄ±nda da Nick'in araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± cinayetin bir benzerini detaylÄ±ca anlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durum da kuÅŸku Ã§eker. SoruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼kÃ§e Catherine, Nick'i etkisi altÄ±na alÄ±r.
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Ä°KÄ°NCÄ° FÄ°LMDE DE OYNADI
GÃ¶sterime girdiÄŸinde izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran film, Sharon Stone'un da kariyerinden Ã¶nemli bir dÃ¶nemeÃ§ olmuÅŸtu. Aradan yÄ±llar geÃ§tikten sonra, 2006'da filmin devamÄ± Ã§ekilmiÅŸti. O yapÄ±mda senaryo yine Eszterhas'Ä±n kaleminden Ã§Ä±ksa da bu kez yÃ¶netmenliÄŸini Michael Caton Jones Ã¼stlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.Â
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Ä°KÄ° KEZ EVLENDÄ°
Ä°lk evliliÄŸini 1984 ile 87 arasÄ±nda Michael Greenburg ile yapan Sharon Stone, 1998 ile 2004 arasÄ±nda da gazeteci Phil Bronsteinile evliydi. Stone, ilk evlatlÄ±k oÄŸlun Bronstein ile evliyken edindi. BoÅŸandÄ±ktan sonra da iki erkek Ã§ocuk evlat edinerek ailesini geniÅŸletti.