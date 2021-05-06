Ã–LDÃœKTEN SONRA RAHATLADI Stone, bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden emin olmak iÃ§in tabutunda onu dÃ¼rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de itiraf etti. Stone, satÄ±rlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼kbabasÄ±nÄ±n artÄ±k hayatta olmamasÄ±ndan tuhaf bir tatmin duyduÄŸunu da belirtti. Stone o anlarÄ± "Kelly'ye (ablasÄ±) baktÄ±m ve o anladÄ±. Kelly o sÄ±rada 11 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ve hepsi bitti" diye yazdÄ±.