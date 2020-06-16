MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖlmüş kocasının doğum gününü böyle kutladı
GeriMagazin Ölmüş kocasının doğum gününü böyle kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 13:16,

Ölmüş kocasının doğum gününü böyle kutladı

Müzik dünyasının efsane yıldızı öldü ama doğum günü böyle kutlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Üç yıl önce hayata veda eden ünlü müzisyen Johnny Hallydayş'ın 77'nci doğum günü eşi ve arkadaşları tarafından kutlandı.

Backgrid USA  

2
Abone Olgoogle-news

15 Haziran 1943 doğumlu olan Hallyday, 5 Aralık 2017 yılında hayata veda etmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Eşi Laetitia Hallyday ve aralarında Mickey Rourke'un da bulunduğu grup Santa Monica'da bir plajda toplandı. Konukların çoğunun beyaz giysiler giydiği dikkat çekti. 

4
Abone Olgoogle-news

Johnny Hallyday'in 77'nci yaşını kutlayan grup bir süre kumsalda onu anan konuşmalar yaptı.

5
Abone Olgoogle-news

Ardından da Laetitia Hallyday ve konuklar ünlü müzisyenin anısına denize beyaz güller bıraktı.

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi