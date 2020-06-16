Ölmüş kocasının doğum gününü böyle kutladı

Üç yıl önce hayata veda eden ünlü müzisyen Johnny Hallydayş'ın 77'nci doğum günü eşi ve arkadaşları tarafından kutlandı. Backgrid USA 15 Haziran 1943 doğumlu olan Hallyday, 5 Aralık 2017 yılında hayata veda etmişti.Eşi Laetitia Hallyday ve aralarında Mickey Rourke'un da bulunduğu grup Santa Monica'da bir plajda toplandı. Konukların çoğunun beyaz giysiler giydiği dikkat çekti. Johnny Hallyday'in 77'nci yaşını kutlayan grup bir süre kumsalda onu anan konuşmalar yaptı.Ardından da Laetitia Hallyday ve konuklar ünlü müzisyenin anısına denize beyaz güller bıraktı.