Ölmeden önce yapılacaklar listesi! Bir maddeyi daha hayata geçirdi

YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPTI ◊ Dünyayı dolaşmak, yeni insanlar, kültürler tanımak

◊ Outdoor sporlar yapmak

(Şimdiye kadar yamaç paraşütü, rafting ve sualtı dalışı yaptı.)

◊ Asuman Dabak Kültür ve Sanat Merkezi’ni kurmak

◊ Konservatuvar açmak