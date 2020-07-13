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Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:22,

Ölmeden önce yapılacaklar listesi! Bir maddeyi daha hayata geçirdi

Yaşadığı sağlık sorununun ardından kendine “ölmeden önce yapılacaklar listesi” hazırlayan Asuman Dabak, o listenin ilk sıralarında yer alan bir maddeyi daha hayata geçirdi.

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1KENDİNE AİT BİR ŞARKI SÖYLEMEK
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KENDİNE AİT BİR ŞARKI SÖYLEMEK

Oyuncu, “Hayat Bi’ Gün” şarkısıyla birlikte listesindeki “Kendine ait bir şarkı söylemek” maddesinin üzerini çizdi. Dabak, Murat Güneş’in kendisi için yazdığı şarkıyı yarın dijital platformlarda yayınlayacak:

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◊ “Hayat Bi’ Gün, yaşamın hakkını vermeyi ve kendini sevmeyi vurguluyor. Adeta hayatımızın değerini hatırlatma marşı niteliğinde. Benim de kendimi severek başkalarını mutlu etmek asıl amacım.”

3İŞTE DİĞER MADDELER
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İŞTE DİĞER MADDELER

Asuman Dabak’ın listesinde yer alan diğer maddeler şunlar:
◊ Tiyatro kurmak (Asuman Dabak Tiyatrosu’nu kurdu.)
◊ Oyunculuk okulu açmak (İzmir ve Londra’da oyunculuk okulu açtı.)

4YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPTI
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YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPTI

◊ Dünyayı dolaşmak, yeni insanlar, kültürler tanımak
◊ Outdoor sporlar yapmak
(Şimdiye kadar yamaç paraşütü, rafting ve sualtı dalışı yaptı.)
◊ Asuman Dabak Kültür ve Sanat Merkezi’ni kurmak
◊ Konservatuvar açmak

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