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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 11:50 | 

Kim inanır eski sevgili olduklarına: Severek ayrıldılar

Gösteri dünyasının örnek aşıkları olarak nitelendirilen çift, yollarını ayırdıklarını açıkladığı zaman herkes şaşırmıştı.

Backgrid USA

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1ESKİ SEVGİLİLERİN YAKINLAŞMASI
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ESKİ SEVGİLİLERİN YAKINLAŞMASI

İki çocuk sahibi olan eski çift, geçtiğimiz gün sokakta görüntülendi. Birbirlerine olan davranışları "Kim inanır onların eski sevgili olduğuna" dedirtti.

2SAĞLIK MERKEZİNDEN ÇIKTILAR
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SAĞLIK MERKEZİNDEN ÇIKTILAR

Dokuz yıl süren ilişkilerini kısa bir süre önce noktalayan Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, önceki gün California'da gittikleri bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi.

3SAMİMİ DAVRANIŞLAR
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SAMİMİ DAVRANIŞLAR

36 yaşındaki Olivia Wilde ile 45 yaşındaki Jason Sudeikis, otomobillerin yanında bir süre durup sohbet etti. Bu sırada birbirlerine karşı sergiledikleri samimi davranışlar da dikkatlerden kaçmadı.

4DOSTÇA AYRILDILAR
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DOSTÇA AYRILDILAR

Konuşurken sık sık birbirlerine dokunan Wilde ve Sudeikis, ayrılmadan önce de birbirlerine sımsıkı sarıldı.

5BU YILIN BAŞINDA AYRILDILAR
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BU YILIN BAŞINDA AYRILDILAR

Wilde ve Sudeikis, yaptıkları açıklamada, bu yılın başlarında yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

6İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR
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İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

Yedi yıl nişanlı kalan eski çiftin 6 yaşında Otis Alexander ve 4 yaşında Daisy Josephine adında iki tane çocuğu bulunuyor.

7ÖNCELİK ÇOCUKLARDA
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ÖNCELİK ÇOCUKLARDA

Wilde ve Sudeikis, önceliklerinin çocukları olacağına belirtti.

82011DE İLİŞKİLERİ BAŞLADI
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2011'DE İLİŞKİLERİ BAŞLADI

Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, 2011 yılında flört etmeye başladı.

9YEDİ YIL NİŞANLI KALDILAR
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YEDİ YIL NİŞANLI KALDILAR

Bir yıl sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle nişanlandılar. Fakat evlenmeden yollarını ayırdılar.

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