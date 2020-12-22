Kim inanır eski sevgili olduklarına: Severek ayrıldılar

İki çocuk sahibi olan eski çift, geçtiğimiz gün sokakta görüntülendi. Birbirlerine olan davranışları Kim inanır onların eski sevgili olduğuna dedirtti.Dokuz yıl süren ilişkilerini kısa bir süre önce noktalayan Olivia Wilde ile Jason Sudeikis, önceki gün California'da gittikleri bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi.36 yaşındaki Olivia Wilde ile 45 yaşındaki Jason Sudeikis, otomobillerin yanında bir süre durup sohbet etti. Bu sırada birbirlerine karşı sergiledikleri samimi davranışlar da dikkatlerden kaçmadı.Konuşurken sık sık birbirlerine dokunan Wilde ve Sudeikis, ayrılmadan önce de birbirlerine sımsıkı sarıldı.Wilde ve Sudeikis, yaptıkları açıklamada, bu yılın başlarında yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurmuştu.Yedi yıl nişanlı kalan eski çiftin 6 yaşında Otis Alexander ve 4 yaşında Daisy Josephine adında iki tane çocuğu bulunuyor.Wilde ve Sudeikis, önceliklerinin çocukları olacağına belirtti.Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, 2011 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle nişanlandılar. Fakat evlenmeden yollarını ayırdılar.