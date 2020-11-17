MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAyrılıp birlikte tatile çıkmışlar
GeriMagazin Ayrılıp birlikte tatile çıkmışlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 16:54 | 

Ayrılıp birlikte tatile çıkmışlar

Sinema dünyasının ünlü çiftinin ayrıldığı geçen hafta kesin olarak ortaya çıktı. İki çocuk sahibi olan çift, dostça ayrıldıklarını belirtti.

Mega News Agency 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bu yılın başında ayrılık kararı verdikleri belirtilen çift ise buna rağmen geçtiğimiz eylül ayında çocuklarını da alıp birlikte tatil yaptı.

2
Abone Olgoogle-news

Yedi yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılık kararı alan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, bu yılın başında ayrılık kararı aldıklarını geçen hafta duyurdu.

3
Abone Olgoogle-news

Fakat buna rağmen 36 yaşındaki Wilde ve 45 yaşındaki Sudeikis'in aralarında herhangi bir gerilim olmadığı da ortaya çıktı.

4
Abone Olgoogle-news

6 yaşında Otis Alexander ve 4 yaşında Daisy Josephine adında iki çocuğu olan çift, ayrılmaya karar verdikten 9 ay sonra birlikte tatile gitti.

5
Abone Olgoogle-news

Wilde ve Sudeikis, kumsalda hem birbirleriyle hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirirken görüntülendi. Fakat o dönemde kimse onların ayrıldığını bilmiyordu.

6
Abone Olgoogle-news

Çift, 2011 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle nişanlandılar.

7
Abone Olgoogle-news

Çiftin. ayrılık kararına rağmen çocuklarının mutluluğu için anne ve babalık görevlerine öncelik verecekleri belirtildi.

8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi