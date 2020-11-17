Ayrılıp birlikte tatile çıkmışlar

Bu yılın başında ayrılık kararı verdikleri belirtilen çift ise buna rağmen geçtiğimiz eylül ayında çocuklarını da alıp birlikte tatil yaptı.Yedi yıl nişanlı kaldıktan sonra ayrılık kararı alan Olivia Wilde ve Jason Sudeikis, bu yılın başında ayrılık kararı aldıklarını geçen hafta duyurdu.Fakat buna rağmen 36 yaşındaki Wilde ve 45 yaşındaki Sudeikis'in aralarında herhangi bir gerilim olmadığı da ortaya çıktı.6 yaşında Otis Alexander ve 4 yaşında Daisy Josephine adında iki çocuğu olan çift, ayrılmaya karar verdikten 9 ay sonra birlikte tatile gitti.Wilde ve Sudeikis, kumsalda hem birbirleriyle hem de çocuklarıyla keyifli vakit geçirirken görüntülendi. Fakat o dönemde kimse onların ayrıldığını bilmiyordu.Çift, 2011 yılında flört etmeye başladı. Bir yıl sonra da Sudeikis'in evlenme teklifiyle nişanlandılar. Çiftin. ayrılık kararına rağmen çocuklarının mutluluğu için anne ve babalık görevlerine öncelik verecekleri belirtildi.