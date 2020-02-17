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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 10:29, /

Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Karaköy'deki evi içeriden fotoğraflandı

KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa fotoğraflandı. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'in özel eşyalarını almasının ardından ofisteki taşınma işlemi tamamlandı. Ofisten 7 kamyonet dolusu eşya çıkartıldı. Aynı binadaki 'Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun ofisi de boşaltıldı.

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