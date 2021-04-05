Olay sözler: Aleyna, Batuhan'a aşık!

Survivor'da eleme adayı dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Survivor'ın son bölümünde 13. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kaybeden takım gecenin sonunda konseye gitti. Geçtiğimiz haftalarda Survivor’dan elenen Barış Özek’in aşk itirafı ise çok konuşuldu.
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Survivor'da dün akşam üçüncü eleme adayı belirlendi. 4 Nisan akşamı ekrana gelen bölümde iki takım dokunulmazlık oyunu için de mücadele etti. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını Gönüllüler kazanmıştı. İşte, Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'ın son bölümü kıyasıya mücadeleye sahne olmuş, market oyunu ve dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazanmıştı. Sonrasında ise ada konseyi toplandı. Yapılan oylamada ise iki isim birden eleme potasına girmişti.
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Survivor 62. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi. Çamur parkurunda yarışmacılar arasındaki rekabet çok çekişmeli geçti.
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AVANTAJI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununda seçim yapacak takımı belirlemek için avantaj oyunu oynandı. Avantajı Gönüllüler takımı kazandı.
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İKİNDİ DOKUNULMAZLIK OYUNU
Survivor Türkiye'de dün akşam heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Baştan sona kadar heyecan ve mücadele dolu dokunulmazlık oyununu, 10-8 skorla Gönüllüler kazandı.
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İKİNCİ HAFTANIN ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı bir kez daha ada konseyine gitti. Çağrı iki oy alırken Sergen ve Batuhan üçer oyla eleme adayı olarak potaya gitti.
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İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler dört ismi potaya soktu. İlk konseyde İsmail ve Doğan ikinci konseyde Sergen ve Batuhan'ın isimleri yazıldı.
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BARIŞTAN OLAY AÇIKLAMA
Survivor ünlüler takımında yer alan Barış Özbek geçtiğimiz haftalarda adaya veda etmişti. Instagram hesabından soruları yanıtlayan Özbek, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Özbek, ‘Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan’a yanık, Aleyna, Batuhan’a aşıksa çocuk ne yapsın’ ifadelerini kullandı. Barış’ın bu açıklamaları sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.