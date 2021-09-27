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Haber Giriş: 27 Eylül 2021 - 11:08 | 

Olaf Scholz kimdir? Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz hakkında bilgiler

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz, Berlin merkezinde açıklamalarda bulundu. Scholz seçimi kazandığını, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ile hükümet kuracağını söyledi. Peki, Olaf Scholz kimdir? Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz hakkında bilgiler

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1

Alman siyasetçi Olaf Scholz 14 Haziran 1958 tarihinde dünyaya geldi. 63 yaşındaki siyasetçi, Osnabrück'te doğdu ancak Hamburg'da büyüdü. 2011'den 2018'e kadar hukuk okudu, Hamburg'un belediye başkanı olarak görev yaptı.

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14 Mart 2018'den beri maliye bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev alıyordu.

3

2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanlığı yapmıştır.

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