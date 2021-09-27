Olaf Scholz kimdir? Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Olaf Scholz hakkında bilgiler

Alman siyasetçi Olaf Scholz 14 Haziran 1958 tarihinde dünyaya geldi. 63 yaşındaki siyasetçi, Osnabrück'te doğdu ancak Hamburg'da büyüdü. 2011'den 2018'e kadar hukuk okudu, Hamburg'un belediye başkanı olarak görev yaptı.