Okyanusun derinliklerinde inanılmaz görüntü: Çürüdükçe kayboluyor...

Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. Ancak Uluslararası bir ekip, Atlantik Okyanusu yüzeyinin 3,8 km derinliğinde yatan gemi enkazını 5 farklı dalışla yeniden inceledi ve gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.