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Haber Giriş: 25 Ağustos 2020 - 17:20 | 

Okyanus sanki evin içinde: Friends dizininin yıldızı Matthew Perry yazlık evini satışa çıkardı

TV tarihine geçen efsane dizilerden birinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu, yazlık evini elden çıkarmaya karar verdi.

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Yayınlandığı dönemde efsane haline gelen Friends adlı dizide Chandler Bing karakterini canlandıran Matthew Perry, Malibu'da bulunan evini satışa çıkardı. 

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Perry'nin sanki okyanusla iç içe gibi inşa edilen evi için istediği fiyat 14.95 milyon dolar. Aktör bu evi 2011 yılında 12 milyon dolara satın almıştı.

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Matthew Perry'nin satışa çıkardığı bu ev, bölgenin en saygın ve gözde mahallelerinden birinde yer alıyor.

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İki katlı evin dört yatak odası ve üç buçuk banyosu bulunuyor. Güvenlikli bir giriş kapısından bahçesine adım atılan evin, cadde tarafında uzun bir yürüyüş yolu bulunuyor.

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Evin diğer tarafı ise kelimenin tam anlamıyla okyanusla iç içe. Bütün odalar ve mutfak deniz manzaralı.

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Geniş pencereler ise manzaranın keyfini çıkarmak için ideal bir ortam sunuyor.

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Bu arada Matthew Perry'nin elden çıkarmaya karar verdiği bu evin, okyanus tarafında da kendine özel bir plajı bulunuyor.

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Matthew Perry'nin kariyerinin doruğuna yerleştiği Friends dizisi 1994 ile 2004 yılları arasında ekrana geldi. O döneme damgasını vuran dizi dünyanın her yerinde kendine hayran kitlesi edindi.

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1969 doğumlu olan Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı. O dönemde de fiziksel anlamda da bugünkünden farklı görünüyordu.

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Matthew Perry, Friends dizisi için kamera karşısına geçmeye başladığında 25 yaşındaydı.

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Friends, 1994 ile 2004 yılları arasında yayınlandı. Sadece ABD'de değil dünyanın birçok yerinde kendine özgü bir seyirci kitlesi edindi.

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