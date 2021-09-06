Okulun ilk günü serbest mi gidilecek, otobüsler bedava mı, ders işlenir mi? İşte, tüm soruların yanıtı
Okulun ilk günü heyecanı öğrenciler dışında veliler ve öğretmenlerin de gündemini oluşturuyor. Uzun bir aradan sonra okul sıralarında yeniden buluşmanın heyecanını yaşayacak olan öğrenciler, okulun ilk günü bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Okulun ilk günü ders işlenir mi, otobüsler bedava mı ve serbest kıyafetle mi yoksa forma ile mi gidilecek sorularına cevap aradı. İşte, öğrencilerin okulun ilk günü merak ettiği tüm bu sorunların yanıtı
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1
Okulun ilk günü kafalarda oluşan bazı soru işaretleri, öğrencilerin internet üzerinden araştırma yapmasına neden oldu. Bunlar okula giderken üniforma ya da sivil kıyafet tercihi, okulun ilk günü ders işlenip işlenmeyeceği, metro, metrobüs, vapur ve otobüsler bugün ücretsiz mi gibi sorular oldu. İşte, okulun ilk günü önem arz eden tüm bu soruların yanıtı
2
OKULUN İLK GÜNÜ KIYAFET SERBEST Mİ?
Okullarda kıyafet serbestisi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tercihine bırakılmış bir husustur. Okullar dilediği durumda okula istenilen kıyafet ile gelinilmesine olanak tanıyacak, isterse de okula has üniforma alınmasını şart koşabilecek.
Bu durumla ilgili net bilgi, okul yönetimlerinden alınabilecektir.
3
OKULUN İLK GÜNÜ OTOBÜSLER BEDAVA MI?
İstanbul'da okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.
4
OKULUN İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ?
Okulun ilk günü, genellikle öğrencilerin okul ortamına kaynaştırma süreci olarak değerlendirilmektedir. Müfredatta yer alan konulara doğrudan bir giriş olmasa da kaynaştırma sonrası küçük bir ders işlenmesi mümkün olabilmektedir.