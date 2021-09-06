Okulun ilk günü serbest mi gidilecek, otobüsler bedava mı, ders işlenir mi? İşte, tüm soruların yanıtı

Okulun ilk günü kafalarda oluşan bazı soru işaretleri, öğrencilerin internet üzerinden araştırma yapmasına neden oldu. Bunlar okula giderken üniforma ya da sivil kıyafet tercihi, okulun ilk günü ders işlenip işlenmeyeceği, metro, metrobüs, vapur ve otobüsler bugün ücretsiz mi gibi sorular oldu. İşte, okulun ilk günü önem arz eden tüm bu soruların yanıtı