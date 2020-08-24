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Haber Giriş: 24 Ağustos 2020 - 08:41 | 

Okulun ilk günü

 Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları...

Instagram

INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya’nın oğlu Ahmet Kaan, birinci sınıfa başladı.

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Üstündağ, okulun ilk gününden bir fotoğrafını “Seni bu hayatta annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum” notuyla paylaştı.

3ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI
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ÜNLÜLER VE ÇOCUKLARI

Bazı televizyon yıldızlarının çocukları da kendileri gibi popüler bazılarının çocukları ise daha önce hiç kameralara yansımadı. İşte ünlü isimlerin çocukları... 

4Melisa 26 oldu
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Melisa 26 oldu

Sibel Can’ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural, 26 yaşına bastı. Ural, arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sibel Can ise “Canım kızım iyi ki doğdun” yorumunu yaptı.

5Biblom iyi ki doğdu
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Biblom iyi ki doğdu

Nefise Karatay ve eşi Yusuf Day’ın kızları Maya 5 yaşına bastı. Karatay, kızı ile çekilmiş pozlarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı ve “İyi ki doğdun hayat ışığım, en kıymetlim. Varlığına bin şükür biblom” notunu yazdı.

614. yaş kutlaması
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14. yaş kutlaması

Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ın oğulları Kaya, 14’üncü yaşını kutladı. Aile arasında evde yapılan kutlamaya Kaya Çilingiroğlu’nun Hülya Avşar’dan olan kızı Zehra Çilingiroğlu da katıldı. Zehra, kardeşi Kaya ve Feraye Tanyolaç’la birlikte objektife poz verdi.

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Sibel Can, Sulhi Aksüt’le evliliğinden olan oğlu Emir’in doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

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20 yaşına basan Emir’in lise mezuniyetinden bir fotoğraf paylaşan Can, “İyi ki doğdun” notunu yazdı.

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Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Arkın, fotoğrafın altına şu notu düştü: 40 yıl önce 40 yıl sonra!

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Hobby Fresh Care Duş Jeli ile gün boyu kontrol sende!

Hobby Fresh Care Duş Jeli ile gün boyu kontrol sende!

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Arkın'ın bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Takipçileri usta oyuncuya 'Maşallah Allah uzun ömür versin' yorumunda bulundu.

12İzzet Yıldızhan kızları ile Bebekte
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İzzet Yıldızhan kızları ile Bebek'te

2 yıl önce İstanbul’dan İzmir’e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki gün kızlarıyla birlikte Bebek’te görüntülendi.

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Keyfi yerinde olan şarkıcı, “Hem iş, hem de kafa dağıtmak için kızlarımla İstanbul’a geldik. Gelmişken Boğaz havası almadan olmaz tabii” dedi. (Cenker TEZEL)

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Annesinin kucağında etrafında olup bitenlerden habersiz fotoğrafçıya poz veren bu minik çocuğu tanıyabildiniz mi? Pozu annesiyle verse de kaşını gözünü babasından almış!

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Fotoğrafın sahibi, annesi Didem Şahin ile poz veren Lider Şahin...

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Lider Şahin, fotoğrafı 'Canım annem' notu ile paylaştı. Anne Didem Şahin'in modelleri kıskandıran güzelliği dikkat çekti.

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2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.

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Karantina dönemini evde geçiren çift dün ilk kez dışarı çıktı. Etiler'de bir mekanda oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi.

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Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Bergüzar Korel, sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

20BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Üç çocuk sahibi olan ünlü oyuncunun, bu çarpıcı paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Oyuncu Kate Hudson, en küçük çocuğu Rani ile birlikte çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 41 yaşındaki Hudson, bir de sevginin önemine değinen bir mesaja yer verdi fotoğrafıyla birlikte.

21ONLARA OLAN SEVGİM SONSUZ
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ONLARA OLAN SEVGİM SONSUZ

Hudson "Bebeklerimi, onların benden farklı olduğunu bilmenin özgürlüğüyle seviyorum" dediği mesajında çocuklarını sonsuzca sevdiğini ve birer insan olarak onların haklarını desteklediğini vurguladı.

22HATA YAPMAK İNSANA MAHSUS
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HATA YAPMAK İNSANA MAHSUS

İnsanların hata yapabileceğini belirten Kate Hudson, ancak sevgi sayesinde bütün negatif duyguların ötesine geçilebildiğini de sözlerine ekledi.

23SEVGİYİ SEÇİN
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SEVGİYİ SEÇİN

Sevgiyi seçmenin aynı zamanda iyi bir hayatı seçmek olduğunu da vurgulayan Kate Hudson "Sevginin sizi seçmediğini düşünüyorsanız, orada bir yerlerde sevgiyi size getirmeye ve paylaşmaya hazır insanlar olduğunu hatırlayın" diye yazdı. Kate Hudson, sevgiyi seçen insanın asla yalnız olmayacağını da ifade etti. 

24ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Hudson'ın paylaşımında yer verdiği Rani, Danny Fujikawa ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocuğu. Hudson'ın farklı birlikteliklerinden Bingham adında 8, Ryder adında da 16 yaşında iki oğlu daha bulunuyor.

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Tolga Çevik’in oğlu Tan, 16 yaşına bastı. Ünlü komedyen oğlunun yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

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Çevik, oğluyla fotoğrafının altına şöyle yazdı: “16’ncı yaşa girmek. Breh. Allah karşına hayırlı insanlar çıkarsın. Bahtın açık olsun aslanım. Ben de kadayıf.”

27Büyümüş hissetmiyor
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'Büyümüş hissetmiyor'

Nilüfer, 65. yaşını kızıyla evinin bahçesinde kutladı. Kızı Ayşe Nazlı’yla bugüne özel çilekli doğum günü pastası yapan sanatçı, “Kızım ve benim sağlıklı olmamız, en büyük hediye” dedi. Pastasını kestiği sırada evde bulunan yardımcılarının “Artık büyüdünüz” sözleri üzerine Nilüfer, “Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum” açıklamasını yaptı.

21 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliği ile dikkat çekti.

28Albüm için çalışıyorum
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Albüm için çalışıyorum

Karantinanın başlangıcında şiddetli bir domuz gribini atlatan sanatçı, en büyük isteğinin ülkenin pandemi sürecini bir an evvel atlatıp mutlu günler yaşaması olduğunu söyledi. Nilüfer, yeni yaşına özel sürpriz bir haber de verdi: “Albüm çalışmalarına başladık. İnşallah yakın zamanda sevenlerimizle yine bir araya gelip şarkılar söyleyeceğiz.”

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9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, sosyal medyadaki takipçilerinin Ramazan Bayramı’nı bu fotoğrafla kutladı.

8 çocuğuyla objektif karşısına geçen türkücü, paylaştığı karenin altına şöyle yazdı: “Başta ailem olmak üzere bütün Müslümanların Ramazan Bayramı’nı gönülden kutlarım.”

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit önceki gün oğlu Karan’ı parka götürdü. 1 yaşına basan Karan babasının elini tutarak yürüdü. Ünlü çift ve oğullarını parktaki hayranları böyle görüntüledi.

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Eski futbolcu Ümit Karan önceki gün oğlu Can’la Bebek’teydi. Karan, oğluyla birlikte güzel havanın tadını çıkardı. Eski futbolcu, Can’ın yakında boyunu geçeceğini söyledi.

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Usta oyuncu Selçuk Yöntem kızı Iraz Yöntem'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Kızının bebeklik ve şimdiki halinin yan yana olduğu bir fotoğraf paylaşan Yöntem altına, 'İyi ki doğdun Iraz'cığım. Doğum günün kutlu olsun. Canım, cici, insan kızım' notunu düştü. Usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Ali Karagöz, Betül Arım’dan olan kızı Melissa Karagöz ile City’s Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Haftalık bulaşmalarını yapan baba-kız yemek yedikten sonra alışveriş yaptı.

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Kendisi gibi oyuncu olan kızıyla gurur duyduğunu söyleyen usta oyuncu, "Melissa’nın yeni bir tiyatro oyunu hakkında değerlendirme yaptık. Kızım diye söylemiyorum ama çok yetenekli. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

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Ünlü rock’çı Teoman, kızı Zeyno ile alışveriş turunda görüntülendi. Zeyno, fotoğraflarının çekildiğini fark edince babasının arkasına saklandı.

36CEYDANIN ÇOCUKLARI
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CEYDA'NIN ÇOCUKLARI

Ceyda Düvenci kızı Melisa ve oğlu Okan Ali'ye kitap okurken çekilen pozunu  "Mutluluk... kitap okumak iyi gelir. Hep buna inandım. O yüzden her gece mutlak okurum. Hem evlatlarıma hem kendime. Bambaşka yolculuk kitap. Ve böyle özel anlar yaratıyor insana. Babamız da fotoğrafımızı çekmiş, dayanamamış. Bir odada dördümüz, uyku öncesi kitap keyfi yapıyoruz... mutluluk... şükür" notuyla paylaştı. 

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Düvenci'nin Engin Akgün ile olan evliliğinden Melisa adında bir kızı, şu an evli olduğu Bülent Şakrak'tan da Okan Ali adında bir oğlu bulunuyor.

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Yeşim Erçetin’in şarkıcı Ozan Orhon’la yaptığı evlilikten olan kızı Yağmur büyüdü. Tiyatro eğitimi aldığını söyleyen genç kız, “İyi bir oyuncu olmak istiyorum” dedi.

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Şarkıcı Songül Karlı oğlu Efe Furkan Gümüş ve arkadaşı Çiğdem Çalışkanoğlu ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını nikah masasına taşıyan Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, 2015 yılında evlendi. Çift, kısa süre sonra Can adını verdikleri bir erkek bebeğe sahip oldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Şendil, oğluyla çekilen pozunu "Hayatımın anlamı Can’ım" notuyla paylaştı. Şendil'in paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Arzu Yanardağ, kızı Alara Maya Serter ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Ünlü oyuncunun “Ve sen... Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem. Nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam” notuyla paylaştığı kare, 15 yaşındaki Alara Maya’nın annesinin neredeyse kopyası olduğunu gözler önüne serdi.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİVFOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı’nın 20. doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Ünlü sanatçı duygu dolu mesajında şunları söyledi: “Canım kızım bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun ve benim kızım oldun. Benim umudum hayalim can yoldaşım ve yaşama sevincim. Upuzun bir hayatın olsun. Hep güzellikler iyilikler dolsun hayatına. Seni çooook seviyorum.”

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Çiçek Dilligil, oğlu bebekken çekilen bu pozunu "Gerçekten birlikte büyümüşüz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

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Ayşe Kökçü oğluyla birlikte.

Fotoğraflar: Instagram

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Betül-Cüneyt Arkın ve oğulları Murat, 43 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı bugüne taşıdı, objektife aynı pozu verdi. Murat Arkın, o kareyi Instagram’da paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram

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Yazlık hatırası

Murat Arkın, 43 yıl önce Silivri’deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.

Fotoğraflar: Instagram

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Eskimeyen anılar

Bir yanında annesi Betül Arkın, bir yanında babası Cüneyt Arkın’la objektif karşısına geçerek 43 yıllık anıyı tazeleyen Murat Arkın, fotoğrafı Instagram’a şu notla yükledi: “Eski ama eskimeyen şarkıları dinleyerek uyandım bugün.”

Fotoğraflar: Instagram

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Tamer Levent, eşi ve kızları.

Fotoğraflar: Instagram

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Selçuk Yöntem ve kızı Iraz

Fotoğraflar: Instagram

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Uğur Yücel ile oğlu Can

Fotoğraflar: Instagram

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İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.

Fotoğraflar: Instagram

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Hakan Yılmaz ile çocukları Yağmur ve Deniz

Fotoğraflar: Instagram

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Uraz Kaygılaroğlu kızı ile

Fotoğraflar: Instagram

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Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.

Fotoğraflar: Instagram

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İlker İnanoğlu ve oğlu Berker

Fotoğraflar: Instagram

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Türkan Şoray ile kızı Yağmur

Fotoğraflar: Instagram

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Pınar Aylin ile kızı Maya.

Fotoğraflar: Instagram

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Gürkan Uygur ile çocukları.

Fotoğraflar: Instagram

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Mustafa Uğurlu ve oğlu Yunus.

Fotoğraflar: Instagram

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