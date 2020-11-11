Okulun ilk günü...1989
Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Peki aynı yollardan geçen ünlü isimler hangi okullarda okudu biliyor musunuz? Bakalım ünlü isimleri yıllar öncesinde kalan o halleriyle tanıyabilecek misiniz?
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından ilkokul fotoğrafını " Okulun ilk günü... Bakü. 1989" notuyla paylaştı...
30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan ünlü oyuncu, 11 yaşında annesiyle birlikte İstanbul'a gelmişti.
TAKİPÇİLERİ GÜLMEKTEN KIRILDI
Genç oyunu Zeynep Çamcı'nın Rihanna'lı Instagram paylaşımı takipçilerini kırdı geçirdi.
O ÖNLÜM BENİM
Zeynep Çamcı, kendisinin ilkokul yıllarında çekilen bir pozunu da ekleyip " Örtmenim böğün canlı ders var mi?” diye paylaşılan Rihanna’lı fotoğrafın önlüğü benim önlük. Biri bi’ gece önceden ütülenmiş önlüğümü alıp Rihanna’ya giydirivermiş, kuzenim fark etmiş. Benim anam Rihanna giysin diye ütülemedi o önlüğü, canım anam. Çok güzel olmuş" mesajıyla birlikte paylaştı.
ÖNLÜK, ARMA VE YAKA AYNI
Çamcı'yı bu esprili paylaşımı yapmaya yönelten ise Rihanna fotoğrafı ile yapılan ve internette kullanılan bu foto montaj oldu. Rihanna'nın yüzünün eklendiği fotoğraftaki öğrenci Çamcı'nın ilkokul önlüğünü giyip aynı yakayı takıyor. Okulun arması da aynı.
Arkadaşı Gözde Kansu ile ortakulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına, '11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun. 40 dediğin neçü hocam, zaten bu seneyi es geçiyoruz, seneye gireriz. 23/08/2020' mesajını düştü.
HAYRANLARI BULDU
Ünlü sanatçı Deniz Seki, hayranlarının bulduğu fotoğraf ile geçmiş yıllara bir yolculuk yaptı...
LİSE 1 YATILI OKUL GÜNLERİ
Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Seki, altına "Lise 1 yıllarında yatılı okuduğumuz.. Okul zamanlarımızdan nereden bulurlar nasıl yaparlar bu fanlar bilmiyorum ama çok duygulandım. Yanımdaki arkadaşlarım Nurdan, Çiğdem ve Belgin... Keşke bu fotoğrafı görseler de buraya yorum yazsalar çok sevinirim..." notunu düştü...
ASLI ENVER'İN İLKOKUL GÜNLERİ
Ünlü oyuncu Aslın Enver, arkadaşından gelen ilkokul fotoğrafıyla duygu dolu anlar yaşadı.
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