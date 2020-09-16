MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okullar nasıl denetleniyor?
GeriGündem ‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okullar nasıl denetleniyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Esma MURAT- Hüseyin Çakmak/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 13:32 | 

‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okullar nasıl denetleniyor?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, 21 Eylül'de okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi ‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okulların ekipler tarafından nasıl denetlendiğini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Uzunal, “Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik bizler için öncelikli koşullar. Okulların tüm alanlarını sosyal mesafeyi oluşturacak şekilde denetliyoruz. Bugün denetlemiş olduğumuz okul yarın da böyle olmalı. Bu sürecin sürekliliğinin sağlanması bizim için değiştirilmez ve çok önemli bir şart” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi