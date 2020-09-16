‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okullar nasıl denetleniyor?
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, 21 Eylül'de okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi ‘Okulum Temiz Belgesi’ almak isteyen okulların ekipler tarafından nasıl denetlendiğini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Uzunal, “Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik bizler için öncelikli koşullar. Okulların tüm alanlarını sosyal mesafeyi oluşturacak şekilde denetliyoruz. Bugün denetlemiş olduğumuz okul yarın da böyle olmalı. Bu sürecin sürekliliğinin sağlanması bizim için değiştirilmez ve çok önemli bir şart” dedi.