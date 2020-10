Okulum temiz başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz başvuru süreciyle ilgili bilgiler

-Risk Değerlendirme Raporu (Pandemi süreci dahil edilecek)



Aşağıdaki örnekler kullanılarak MEBBİS İSG Modülü, Kurum Risk Değerlendirme ekranından kurumunuza uygun girişler yapılır. Bu girişler aynı zamanda Eylem Planında bulunması gereken adımların neler olacağını da belirlemektedir. Eylem Planı temel olarak belirlenen risklerin giderilme yollarının anlatıldığı bir plan olacaktır.



Risk girişlerinde "Kontrol Edilen Birim" bölümünden Kazalar/Hastalıklar seçilmelidir. (Harf sırası ile K harfine ilerleyin, K bitti diye umudunuz kırılmasın. Kütüphaneden 5 birim sonra ulaşacaksınız.). "Tehlike" bölümünden Pandemi seçilebilir. "Tehlike unsurları" olarak pandemiye dair sorun yaratacağını düşündüğünüz her bir birim, yer, ortam vs. ( servis, okul bahçesi, koridorlar, sınıflar, personel, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vs.) tekrarlanarak risk girişi yapılır.



- Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı



Risk Değerlendirmelerinde çıkan sorunların nasıl giderileceğinin adım olarak tarif edildiği, ortaya çıkan işlemlerim nasıl gerçekleştirileceğine dair oluştururlan talimatlar ve tanımların belirtildiği bir belgedir.-Temizlik ve Dezenfeksiyon Planları/Talimatları/Eğitimleri



Eylem planında oluşan işlemlerin nasıl, kimler tarafından, ne şekilde, hangi zaman aralığıında vb. soruların cevaplandığı formlardır. Bu oluşturulan planlama ile ilgili personel, diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vb. için talimatlar oluşturulur. Bu talimatlar ilgililere tebliğ edilir. Bununla ilgili oluşacak ve ilgililere verilmeesi gereken eğitimler kişilere kurum tarafından verilir/verdirilir ve bu belgeler ve eğitimler vs. kayıt altına alınır.