Okulum temiz başvurusu nasıl yapılır? İşte, atılması gereken adımlar

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı



Risk Değerlendirmelerinde çıkan sorunların nasıl giderileceğinin adım olarak tarif edildiği, ortaya çıkan işlemlerim nasıl gerçekleştirileceğine dair oluştururlan talimatlar ve tanımların belirtildiği bir belgedir.



- Temizlik ve Dezenfeksiyon lanları/Talimatları/Eğitimleri



Eylem planında oluşan işlemlerin nasıl, kimler tarafından, ne şekilde, hangi zaman aralığıında vb. soruların cevaplandığı formlardır. Bu oluşturulan planlama ile ilgili personel, diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vb. için talimatlar oluşturulur. Bu talimatlar ilgililere tebliğ edilir. Bununla ilgili oluşacak ve ilgililere verilmeesi gereken eğitimler kişilere kurum tarafından verilir/verdirilir ve bu belgeler ve eğitimler vs. kayıt altına alınır.



- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar



Herhangi bir zamanda (pandemi süreci hariç tutulduğunda da) okul/kurumda enfeksiyon koruma önlemi olarak neler yapılmaktadır? Bu sorunun cevabının oluşturulduğu belgedir. İş ve işlemler, görevliler, zamanlamalar vb. bilgiler ayrıntılı olarak belirtillir. Bununla ilgili doğrıulanması gerekensorular "soru listesinde" bulunmaktadır.



Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlarBulaş olması veya semptomaik biriyle karşılaşıldığında ( personel, öğrenci, veli, tedarikçi vs.) ne yapmalıyım? Hangi sırada yapmayalım? Ne önlemler almalıyım? Nasıl tahliye veya sevk yapmalıyım? Kiminle irtibat kurmalıyım? Sevk sonrası kontamine ortamı nasıl dezenfekte etmeliyim? Bu ve benzeri soruların (bulaş durumunda veya şüphesi durumunda) cevaplandığı belgedir.



Önemli; Bu belge için örneklerde verildiği gibi -meli, -malı gibi iafdeler değil yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı açıkça tanımlanmalıdır.



- Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması



(Gerekli faaliyetler ve hazırlanması gereken tüm kayıtlar ve işlemler Öz değerlendirme soru listesi üzerinden yerine getirilip getirilmediği incelenip doğrulanmalıdır.)



- Okullar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmalı, kurum tarafından bir öz değerlendirme yapılmalıdır. (Okul tarafından tüm işlemlerin yürütümü izlenmeli, uygulamaların yerine getirildiği kontrol edilmeli, kayıtlar izlenmeli tamamlandığı ve sistemin işlediği görülmelidir.)



- Öz değerlendirmeyi takiben başvuru yapılmalı bu süreçte işleyiş izlenmeli ve eksiklikler giderilmelidir.