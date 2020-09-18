Okulum temiz başvurusu nasıl yapılır? İşte, atılması gereken adımlar
Okulum temiz başvurusu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından talep edilen kriterlerin yerine getirilmesi açısından okul yönetimlerinin güdümünde yer alıyor. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu ile genel çerçevesi belirlenen okulum temiz belgelendirme süreci, kriterlere göre gerçekleşiyor. Peki, Okulum temiz başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgelendirme programı yürürlüğe alınmıştır.Başvuru öncesi okullar tarafından "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu" içerisinde belirtilen tüm faaliyetlerin, eylem planlarının, talimatların, eğitimlerin vb. işlemlerin tam olarak yerine getirilmesi, soru listesinde belirtilen şartların tamamlanmış olması gerekmektedir.
Başvuru sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE işbirliğinde oluşturulan eğitim programları ile yetkilendirilen Tetkik Görevlileri tarafından bu okullar yerinde denetlenip kontrol ve belgelendirmesi yapılacaktır.
Bu süreçte okullarda yapılması gerekli işlemler şu şekilde olacak;
2
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Risk Değerlendirme Raporu (Pandemi süreci dahil edilecek)
Aşağıdaki örnekler kullanılarak MEBBİS İSG Modülü, Kurum Risk Değerlendirme ekranından kurumunuza uygun girişler yapılır. Bu girişler aynı zamanda Eylem Planında bulunması gereken adımların neler olacağını da belirlemektedir. Eylem Planı temel olarak belirlenen risklerin giderilme yollarının anlatıldığı bir plan olacaktır.
Risk girişlerinde "Kontrol Edilen Birim" bölümünden Kazalar/Hastalıklar seçilmelidir. (Harf sırası ile K harfine ilerleyin, K bitti diye umudunuz kırılmasın. Kütüphaneden 5 birim sonra ulaşacaksınız.). "Tehlike" bölümünden Pandemi seçilebilir. "Tehlike unsurları" olarak pandemiye dair sorun yaratacağını düşündüğünüz her bir birim, yer, ortam vs. ( servis, okul bahçesi, koridorlar, sınıflar, personel, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vs.) tekrarlanarak risk girişi yapılır.
3
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Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
Risk Değerlendirmelerinde çıkan sorunların nasıl giderileceğinin adım olarak tarif edildiği, ortaya çıkan işlemlerim nasıl gerçekleştirileceğine dair oluştururlan talimatlar ve tanımların belirtildiği bir belgedir.
- Temizlik ve Dezenfeksiyon lanları/Talimatları/Eğitimleri
Eylem planında oluşan işlemlerin nasıl, kimler tarafından, ne şekilde, hangi zaman aralığıında vb. soruların cevaplandığı formlardır. Bu oluşturulan planlama ile ilgili personel, diğer çalışanlar, öğrenciler, veliler, tedarikçiler vb. için talimatlar oluşturulur. Bu talimatlar ilgililere tebliğ edilir. Bununla ilgili oluşacak ve ilgililere verilmeesi gereken eğitimler kişilere kurum tarafından verilir/verdirilir ve bu belgeler ve eğitimler vs. kayıt altına alınır.
- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine (SEKÖ) Ait kayıtlar
Herhangi bir zamanda (pandemi süreci hariç tutulduğunda da) okul/kurumda enfeksiyon koruma önlemi olarak neler yapılmaktadır? Bu sorunun cevabının oluşturulduğu belgedir. İş ve işlemler, görevliler, zamanlamalar vb. bilgiler ayrıntılı olarak belirtillir. Bununla ilgili doğrıulanması gerekensorular "soru listesinde" bulunmaktadır.
Bulaş Bazlı Önlemlere (BBÖ) Ait kayıtlarBulaş olması veya semptomaik biriyle karşılaşıldığında ( personel, öğrenci, veli, tedarikçi vs.) ne yapmalıyım? Hangi sırada yapmayalım? Ne önlemler almalıyım? Nasıl tahliye veya sevk yapmalıyım? Kiminle irtibat kurmalıyım? Sevk sonrası kontamine ortamı nasıl dezenfekte etmeliyim? Bu ve benzeri soruların (bulaş durumunda veya şüphesi durumunda) cevaplandığı belgedir.
Önemli; Bu belge için örneklerde verildiği gibi -meli, -malı gibi iafdeler değil yapılacak işlemlerin nasıl yapılacağı açıkça tanımlanmalıdır.
- Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu Öz Değerlendirme Soru Listesinin Doğrulaması
(Gerekli faaliyetler ve hazırlanması gereken tüm kayıtlar ve işlemler Öz değerlendirme soru listesi üzerinden yerine getirilip getirilmediği incelenip doğrulanmalıdır.)
- Okullar tarafından uygulamaya konulan tüm hazırlık ve uygulama faaliyetleri kayıt altına alınmalı, kurum tarafından bir öz değerlendirme yapılmalıdır. (Okul tarafından tüm işlemlerin yürütümü izlenmeli, uygulamaların yerine getirildiği kontrol edilmeli, kayıtlar izlenmeli tamamlandığı ve sistemin işlediği görülmelidir.)
- Öz değerlendirmeyi takiben başvuru yapılmalı bu süreçte işleyiş izlenmeli ve eksiklikler giderilmelidir.