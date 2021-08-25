Okulu uyum haftası tarihleri belli oldu: Okul öncesi ve birinci sınıflar ne zaman okula başlayacak?
2021-2022 eğitim-öğretim dönemi takvimi belli oldu. Öğrenciler, uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacak. Eğitim, tüm kademelerde haftada 5 gün olacak. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ise her yıl olduğu gibi bu yıl da uyum haftası çerçevesinde daha erken bir tarihte, okula gidecek. Peki, okulu uyum haftası ne zaman?
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MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi açıklayarak okula uyum haftası tarihlerini duyurdu. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 1 Eylül-3 Eylül tarihlerini kapsayacak.
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2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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Ara tatil ne zaman?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.