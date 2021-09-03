Okulların ilk günü otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz mi, bedava mı? 6 Eylül Pazartesi günü için toplu taşıma açıklaması

İETT ve otobüsler pazartesi günü ücretsiz mi sorusunun yanıtı İBB'den gelen açıklama ile belli oldu. İstanbul’da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu toplantı ile sonuca ulaşan İETT ve otobüslerde 6 Eylül için ücret tarifesi kesinleşti. Yapılan açıklamaya göre okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında otobüs, metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.