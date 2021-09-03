Okulların ilk günü otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz mi, bedava mı? 6 Eylül Pazartesi günü için toplu taşıma açıklaması
Okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi gününde otobüs, metro ve metrobüslerin ücret tarifesi gündeme geldi. İlkokul, ortaokul ve liselerin ders başı yapacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için yeni önlemler alındı. Okulların ilk günü toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, İETT 6 Eylül ücret tarifesine odaklandı. İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği bildirildi. Peki, okulların ilk günü otobüsler, metro ve metrobüsler ücretsiz mi? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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İETT ve otobüsler pazartesi günü ücretsiz mi sorusunun yanıtı İBB'den gelen açıklama ile belli oldu. İstanbul’da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu toplantı ile sonuca ulaşan İETT ve otobüslerde 6 Eylül için ücret tarifesi kesinleşti. Yapılan açıklamaya göre okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında otobüs, metro, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
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OKULLARIN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.
İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.
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Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi.
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SERVİSLER DENETLECEK
Okul servis aracı kullanacak şoförler, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alkol ve uyarıcı madde testine tabii tutulacak. Taşımalı eğitimde görev alacak okul servis şoförleri ve rehber personellerin aşı kartları kontrol edilecek. Servis güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayanlar https://tuhim.ibb.gov.tr adresinden kontrol edilecek. Veliler de aynı web sitesini kayıtlı servis şoförü sorgulama ve okul servis ücreti hesaplama hizmetleri için kullanabilecek.
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TRAFİK YOĞUNLUĞU CANLI TAKİP EDİLECEK
İBB, ilk hafta trafiği AKOM’dan yönlendirecek. Kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevresi parklanmalar önlenecek. Sabah-akşam saatlerinde, zabıta ve polis memurları tarafından trafik denetimi ve yönlendirmeler sağlanacak. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 13 adet çekici araç görevli olacak. Kamyon ve yük araçlarının yasak saatlerde trafiğe çıkmaması için denetimler arttırılacak. Mobil EDS araçları ile denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetim yapacak. Sinyal direklerine “Ben Duyarlı Sürücüyüm” levhası asılacak. Hemzemin geçitlere de ‘önce yaya’ sembolü konulacak.