Okulların durumuyla ilgili son dakika gelişmeleri: Okullar pazartesi açılıyor mu? 21 Eylül işaret edilmişti

Uzaktan/canlı ders planlaması öğretmenler tarafından velilere bildirilerek veli takibi sağlanacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde en iyi şekilde sağlamakla yükümlü olacak.



Özel eğitim okulları uygulama/meslek dersleri, uzaktan/canlı olarak MEB'e ait dijital platformlarda oldukça zengin içerikleri bulunan uygulama ve örnek ders videoları ile gerçekleştirilecek. Bu dersler MEB'in talimatları doğrultusunda ileri tarihlerde yüz yüze yapılabilecek.



Evde ya da hastanede eğitim alan öğrenciler için öğretmen görevlendirilecekÖzel eğitim meslek liselerinde de (işitme ve bedensel engelliler meslek liselerinde) uyum etkinlikleri, uyum haftası örnek ders çizelgesine göre uzaktan/canlı olarak yapılacak. 28 Eylül'den sonra ise iki gruba ayrılan öğrencilere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda kabul edilen ve bu okullarda uygulanan Anadolu Meslek Programı haftalık ders çizelgesi doğrultusunda dersler, uzaktan/canlı eğitimle verilecek.



Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde eksiksiz bir şekilde işlenerek, bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri yapılacak. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden anaokulu/sınıfı ve 1'inci sınıf seviyesinde olanlar için yüz yüze eğitim yapılacak. Bu sınıflar seviyesinde evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim koşulları aynı şekilde uygulanacak. Diğer sınıf seviyelerinde evde eğitim alan öğrenciler, kayıtlı olduğu sınıf öğretmeni kontrolünde ve kendi sınıf seviyesindeki uzaktan eğitim programını izleyecekler.



Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "www.orgm.meb.gov.tr", "tid.meb.gov.tr", EBA ve mobil uygulamalar ile YouTube ve Instragram gibi dijital platformlardan hazırlanan içerikler kaynak olarak kullanılabilecek. Ayrıca EBA TV için hazırlanan ve haftalık 20 ders saati olarak planlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videoları da öğretmenler tarafından öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere bildirilerek programlara dahil edilecek.



Hazırlanan psikososyal destek programı tüm öğretmenler tarafından yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim yoluyla uygulanarak öğrenci ve velilere psikososyal destek hizmet sağlanacak. Ayrıca "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabında yer alan veli etkinliklerinden de faydalanılabilecek.



Okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca yayınlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılacak. Bununla birlikte MEB tarafından hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içerikleri ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılacak ve farkındalık oluşturulacak.



Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel eğitim okul ve kurumlar, "Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirerek, söz konusu belgeyi almaları için çalışmalarını tamamlayacak.



Okullarda veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bölüm oluşturulacakÖzel eğitim ihtiyacı olan bazı öğrencilere, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, öğretmenler tarafından bu alışkanlığın kazandırılmasına çalışılacak.



Öğrenci iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma gibi sorunlar öncelikli olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülecek, varsa çözülemeyen durumlar valilikler aracılığıyla MEB'e iletilecek.



Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek. Ayrıca velilerin okul servislerine binmesi yasaklanacak, mücbir sebeplerle okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamaları sağlanacak. Okul servis araçlarıyla yürütülen taşıma hizmetinin takibi milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.



Yüz yüze eğitime devam eden öğrencisinin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacak. Velilerden hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları istenecek.