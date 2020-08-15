Okulların açılış tarihi 2020: İlkokul, ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak?
Milyonlarca veli ve öğrencinin yakından takip ettiği 'okullar ne zaman açılacak? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 2021 eğitim öğretim yılı takvimini duyurmasıyla belli oldu. 17 Ağustos Pazartesi günü için özel okullarda uzaktan eğitim süreci başlayacak. Bakanlığın açıklamasına göre Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde bazı sınıflarda seyreltilmiş yüz yüz eğitim uygulanacak. İlk olarak okul öncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. İşte, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2020 okulların açılış tarihiyle ilgili bilgiler.
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Okulların açılış tarihi veli ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Bilim Kurulu tavsiye kararları neticesinde hafta ortasında yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini söyledi. Okullardaki durumun belli olamasıyla aşamalı eğitim uygulanacak olan sınıflar gündeme geldi. Hürriyet eğitim yazarı Nuran Çakmakçı, eğitim sürecine ilişkin detayları paylaştı.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."
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OKULLARDA DERSLER NASIL İŞLENECEK?
Hürriyet eğitim yazarı Nuran Çakmakçı, eğitim sürecine ilişkin şu detayları paylaştı;Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı. İlk olarak okula bu grubun başlatılmasının nedeni, okuma yazma öğretilirken yüz yüze eğitimin zorunlu görülmesi. Buna göre birinci sınıf öğrencilerine öncelikle uzaktan eğitim uygulaması olan canlı sınıfla harflerin, seslerin tanıtılması sağlanacak. 20 günde bazı seslerin tanıtılmasının ardından yüz yüze eğitimle çocukların okuma yazması pekiştirilecek.
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Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7’nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.
Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.
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Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor. Örneğin, normalde 6 saat kalıyorsa 8, 7 saat kalıyorsa bu sürenin 9 saate çıkarılması planlanıyor. Yüz yüze eğitim iki güne düşürülünce, okula gelen çocuklara daha fazla aktarım yapılması konuşuluyor. Ancak anasınıfı ve birinci sınıflar bu planlamanın dışında tutuluyor.
Bakanlığın en önem verdiği gruplardan biri olan 8 ve 12’nci sınıflar cumartesi günü okula çağrılacak. Ders takviyesi yapılacak.
Ders programı planlandı. Bir gün birkaç bölüme ayrılarak, ders yükü azaltılacak. Öğretmenler buna göre ders verecek. İller okullara bu saatleri bildirecek. Bölgelere göre de planlama yapılabilir, yoğunluğa göre bu durum değişecek. Örneğin 9’uncu sınıfların matematik dersi, fizik dersi merkezden ayarlanarak açıklanacak. Öğretmen yoklama alabilecek, ödev verebilecek, öğrencisinin o sırada ekrana bakıp bakmadığını, dersi dinleyip dinlemediğini görebilecek. Tabii veri gizliliği gereği veli muvafakatnamesi de alınacak. Bu arada EBA ve televizyon üzerinden eğitim devam edecek.