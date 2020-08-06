Okulları ne zaman açılacak 2020 ? İşte MEB okulların açılacağı tarihe ilişkin bilgi!
Okulların açılış tarihi, son dakika açıklamalarla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 2021 eğitim öğretim takviminde okulların açılış tarihi için 31 Ağustos'u işaret etmişti. Eylül ayına yaklaşmasıyla birlikte, okulların ne zaman açılacağını ve yaz tatilinin ne zaman biteceğini merak eden öğrenciler, konu hakkında bilgi almak ve MEB'in okulları tekrar eğitim faaliyetine açacağı tarihi öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, MEB okulları ne zaman açılacak? İşte, 2020-2021 eğitim dönemi hakkında bilgi...
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18 milyon öğrenci, yaz tatilinin son bulacağı ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu, yaz tatili süresince atacak olan öğrenciler, kaç gün tatillerinin kaldığını sorguluyor. Öğrenciler özellikle koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılacağı tarihlerin değişip değişmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte, MEB okulların açılış tarihiyle ilgili detaylar.
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TAKVİM BELLİ OLDU
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
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BAKAN TWİTTER'DAN UYARDI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs önlemleriyle ilgili uyarıda bulundu. Bakan Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında “Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım.'' ifadelerini kullandı.
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BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bizim niyetimiz okulları açmak” dese de bayramla hızla yükselişe geçen vaka sayıları endişe yaratıyor. Öyle ki bir ilkokul 2. sınıf öğrenci velisi olarak günlerdir kendime şu soruyu soruyorum: “Okullar açılmalı mı? Açılırsa çocuğumu okula göndermeli miyim?” Bu kaygılarla uzmanlara da aynı soruları sordum. Bilim insanları şüpheci yaklaşırken eğitimciler daha net: “Okul en güvenli yer” diyorlar.
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"BU ŞARTLARDA ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDERMEZDİM"
HACETTEPE Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Bayramda sahillerden gelen görüntüler nasıl sürpriz değilse okullar açıldıktan sonra vaka sayısının artması da sürpriz olmayacak” diyor. Plajları dolduran kalabalığın gençlerden oluştuğuna dikkat çeken Ceyhan, “Çoğu virüs taşıdığından habersiz. Hastalığı hiçbir belirti göstermeden atlatıyorlar. 1-2 belirtisi olanlara da ağır hasta olmadıkları için test yapılmıyor. Bu gençlerin hasta olduklarından ancak ‘virüsü riskli bir kişiye bulaştırdıklarında’ haberimiz oluyor. Yani bayramın etkisini 2-3 aya kadar görebiliriz ki bu durum okulların açılması sürecini de kapsar” diyor.
Ceyhan şöyle devam ediyor: “Okullarda belli tedbirler alınacaktır ancak bu tedbirleri almak kolay değil. Bilim Kurulu önerilerinde 1 metre mesafeden bahsediyor. Bu hiç güvenli değil. 1.5 metreden aşağısı tehlikeli. Hele bir de çocuk maskesini çıkaracaksa, bu mesafenin 2 metre olması lazım. 50 kişilik bir okulda bu mesafeyi nasıl sağlayacaksınız? Georgia’da bir yaz okulunda, dersler açık havada yapılmasına rağmen virüs pozitif bir çocuk diğer çocukların yüzde 44’ünü enfekte etti. Yani çocuklar bulaştırıcıdırlar. Bu şartlarda çocuğumu okula gönderir miydim? Sanırım göndermezdim.”
Prof. Dr. Ceyhan okulların açılıp açılmayacağına MEB değil Sağlık Bakanlığı’nın karar vermesi gerektiğini düşünüyor ve bir parantez açıyor: “Eğer konu sağlıksa eğitim ya da iş ikinci planda kalır. Kalmalı. MEB ‘Okulların açılmasına yakın bir zamanda kararımızı vereceğiz’ diyor. Neden? O zaman tablo şu andan daha iyi olmayacak. Şimdiden karar verilmeli, herkes de önlemini ona göre almalı.”
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BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: “Süreç çok dinamik. Tatil yerlerinden gelen fotoğraflar beni hayli üzdü ve endişelendirdi. Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelenlerin de bulaştırmasıyla artarsa eğer, okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir diye düşünüyorum. Virüs bulaştırma katsayısı yani R değeri uzun bir süre 1’in altındaydı. Son artışlar ile R değeri şimdi yeniden 1’in üzerine çıktı. Bu da yayılımın artışını gösteriyor. Şu an ikinci pik söz konusu değil ama 5-10 günlük periyot çok önemli. Dramatik bir artış olursa her türlü kararı beklemek gerekiyor.”