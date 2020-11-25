Okullarda sınavlar ne zaman yapılacak? 1. dönem yazılı sınavlarla ilgili MEB'ten açıklama
Okul sınavları, uzaktan eğitim devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği uzaktan eğitimin nasıl uygulanacağıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Online eğimde "1. dönem sınavları için 31 Aralık sonrasını işaret eden Selçuk, öğrencilere çağrıda bulunarak, sınavların iptal edilmediğini söyledi. Peki, 2020 okullarda sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, 1. dönem yazılı sınavlarıyla ilgili Bakan Selçuk'tan yapılan açıklamanın ayrıntıları.
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Okul sınavlarının nasıl yapılacağı veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararla beraber eğitim öğretimin 4 Ocak Pazartesi gününe kadar uzaktan eğitimle devam edileceği duyurulmuştu. MEB'den gelen açıklamada sınav sistemiyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. Pandemi nedeniyle 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak. İşte, ayrıntılar.
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SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır." ifadesini kullandı.
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Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini aktardı.
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BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından öğrencilere seslendi.
Selçuk, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı sadece ertelendi" dedi.
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Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." İfadelerini kullandı.