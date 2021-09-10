Okullarda PCR testi zorunlu mu olacak? Öğrencilere PCR testi yapılacak mı? Bakan Koca açıkladı

DİĞER ALANLARDA ÜCRETLİ Mİ? Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil.