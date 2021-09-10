Okullarda PCR testi zorunlu mu olacak? Öğrencilere PCR testi yapılacak mı? Bakan Koca açıkladı
Okullarda PCR testi uygulaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Koronavirüs salgınının kontrol altında tutulabilmesi için hayata geçirilen PCR testi zorunluluğu bir çok kurumda uygulanırken, okullarda PCR testi taramasının yapılacağı bildirildi. Bakan Koca, okullarda PCR testi yapılmadan önce velilerden onay alınacağını bildirdi. Öğrencilere uygulanacak PCR testi ile vaka yaygınlığının durumu gözlenecek. Peki, okullarda PCR testi zorunlu mu olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Öğrencilere yapılacak olan PCR testi velilerin gündemine geldi. 9 Eylül Perşembe günü yapılan basın toplantısında bazı okullarda PCR testi taraması yapılacağını açıklayan Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından detayları paylaştı. Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.
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OKULLARDA ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ YAPILACAK MI?
Basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, şunları söylemişti;
Şu an için ciddi bir oran olmadığını söyleyebilirim. Biz ayrıca pazartesiden itibaren illerimizde bazı okullarımızda örnek olabilecek okullarımızı da öğrencileri de taramak istiyoruz. Rastgele tarama yapıp belirtisi olmadan toplumdan veya öğrencilerimizde virüsün yaygınlığını görmüş olacağız.
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Bakan Koca, söz konusu testlerin yapılmadan önce velilerden onay alınacağını söyledi. Koca yaptığı paylaşımda, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak" dedi.
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PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?
PCR testi ile ilgili merak edilen sorunun yanıtı Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada zorunlu tutulacak PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını belirtti. Özel hastanelerde ise PCR testi ücretli uygulanabiliyor.
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DİĞER ALANLARDA ÜCRETLİ Mİ?
Buna göre PCR testleri eğitim sektöründeki çalışanlara ücretsiz olacak. Aşı yaptırmayan öğretmen ve diğer personel zorunlu olarak haftada en az iki kez PCR testi yaptıracak. PCR testlerinin, diğer alanlarda ücretli olup olmayacağı ise henüz belli değil.