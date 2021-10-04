Okullarda PCR testi zorunlu mu? İşte okullarda PCR testi uygulamasının detayları

“PCR TESTLERİ İÇİN BURUNDAN ÖRNEK ALINMAYACAK” Peki tes ağızdan mı yoksa burundan mı alınacak. Geçtiğimiz günlerde TRT Haber canlı yayınına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bu soruya şöyle yanıt vermişti:



“Uygulamanın amacı günlük olarak okullarda salgının artışını tespit etmek. Bu da zaten pilot olarak seçilen okullarda olacak. Bu okullarda da veli iznine göre öğrenciler test edilecek. PCR testleri tükürükten alınacak örneklerle yapılacak. Yani burundan örnek alınmayacak. Pek çok Avrupa ülkesinde de tükürük testi yapılıyor. Öğrencilere herhangi bir zararı olmuyor.”



