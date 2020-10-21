Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte MEB'in açıkladığı tarih bilgisi
2020-2021 eğitim yılının ilk ara tatili kasım ayında yapacak olan ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri, 'Kasım tatili ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını almak için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren öğrenciler MEB'in açıklamalarını sorguluyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman?
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18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim yılının birinci döneminde dersleri devam ediyor. Online ve yüz yüze olarak devam eden eğitimin başlamasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, ara tatil takvimi şimdiden gündeme geldi. İşte, MEB 2020-2021 ara tatiller takvimi...
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ARA TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
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Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.