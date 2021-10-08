Okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte kasım ayı ara tatilinin tarihi ve 2021-2022 takvimi
6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimlerine devam eden öğrencilerin ara tatil heyecanı sürüyor. Ara tatil tarihleri her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanıyor. Bu yılın takvimine göre, yılın ilk ara tatili kasım ayında yapılacak. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte kasım ayı ara tatilinin tarihi ve 2021-2022 takvimi...
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2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi geçtiğimiz haftalarda okullara iletildi. Bu yılın takvimine göre, Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
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Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.