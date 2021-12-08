Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatili tarihi

2021-2022 eğitim yılının ilk ara tatilini geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil dönemi için araştırma yapmaya şimdiden başladı. Ara tatillerin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir yandan da "ara tatil kaç gün olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Nisan ara tatili tarihi...