Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte Nisan ara tatili tarihi
Kasım ayındaki ilk ara tatil sonrası gözler ikinci ara tatil takvimine çevrildi. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, ara tatili döneminde dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman?
2021-2022 eğitim yılının ilk ara tatilini geride bırakan öğrenciler, ikinci ara tatil dönemi için araştırma yapmaya şimdiden başladı. Ara tatillerin 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, hangi tarihe denk geldiğini öğrenmek isteyen öğrenciler, bir yandan da "ara tatil kaç gün olacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, Nisan ara tatili tarihi...