Okullarda ara tatil tarihi: Ara tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB tarafından belirlenen takvim
Okullarda ara tatil tarihi son gelişmeler ile takip ediliyor. 1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitime 6 Eylül tarihinde başlayan öğrenciler kasım ayında ara tatile girecekler. Öte yandan MEB kararına göre Kovid-19 Salgınında "Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istendi. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? İşte, ayrıntılar.
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Kasım ara tatiline yaklaşılması dolayısıyla ara tatil ne zaman sorusu öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde önemli yer edinmeye devam ediyor. Kasım ara tatilini merak eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler, MEB tarafından yapılan açıklamaları araştırıyor. 1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. Takvime göre ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.ARA TATİL NE ZAMAN?
Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İşte, 2021 yılına ait ara tatiller hakkında detaylı bilgiler
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KASIM ARA TATİLİ VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
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"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."
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"Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.
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Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."