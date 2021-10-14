Okullarda ara tatil tarihi: Ara tatil ne zaman başlıyor? İşte MEB tarafından belirlenen takvim

Kasım ara tatiline yaklaşılması dolayısıyla ara tatil ne zaman sorusu öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde önemli yer edinmeye devam ediyor. Kasım ara tatilini merak eden öğrenciler, veliler ve öğretmenler, MEB tarafından yapılan açıklamaları araştırıyor. 1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. Takvime göre ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak.ARA TATİL NE ZAMAN?



Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. İşte, 2021 yılına ait ara tatiller hakkında detaylı bilgiler