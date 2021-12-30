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Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 15:44 | 

Okullarda ara tatil ne zaman? İşte nisan ara tatili tarihi

2021-2022 eğitim öğretim dönemine devam eden öğrenciler, nisan ayının yaklaşması ile birlikte ara tatil sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatilin, gelecek yılki tarihini sorguluyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman?

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İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Yaz tatilinin başlayacağı tarihin yanı sıra, nisan ayında tatil olup olmayacağı da araştırılıyor. İşte, nisan ara tatili tarihi...
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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
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Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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