Okullarda ara tatil ne zaman? İşte nisan ara tatili tarihi
2021-2022 eğitim öğretim dönemine devam eden öğrenciler, nisan ayının yaklaşması ile birlikte ara tatil sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatilin, gelecek yılki tarihini sorguluyor. Peki, okullarda ara tatil ne zaman?
İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Yaz tatilinin başlayacağı tarihin yanı sıra, nisan ayında tatil olup olmayacağı da araştırılıyor. İşte, nisan ara tatili tarihi...