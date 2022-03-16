Okullarda ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı MEB ara tatil tarihleri

İkinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin ilk dönemi 21 Ocak'ta tamamlandı. 15 günlük tatil sonrası ikinci dönem şubat ayında yeniden başladı. Veli ve öğrenciler nisan ayında yapılacak ara tatille planlarına yön verecekler. MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ara tatil 11 Nisan'da başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;
Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.