Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Okullarda ara tatil ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı MEB ara tatil tarihleri

#Ara Tatil#Meb#Okul

Ara tatilin ne zaman başlayacağı, mart ayının son günleri yaklaşırken veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre nisan ayında yapılacak ikinci ara tatilde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi nisan ara tatilinde bir hafta dinlenebilecek. İkinci dönem ise Karnelerin alındığı 17 Haziran 2022’de tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek. Peki, nisan ara tatili ne zaman, kaç gün? İşte, 2022 ara tatil tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Okullarda ara tatil ne zaman 2021-2022 eğitim öğretim yılı MEB ara tatil tarihleri

İkinci dönem ara tatili için geri sayım başladı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitimin ilk dönemi 21 Ocak'ta tamamlandı. 15 günlük tatil sonrası ikinci dönem şubat ayında yeniden başladı. Veli ve öğrenciler nisan ayında yapılacak ara tatille planlarına yön verecekler. MEB 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre ara tatil 11 Nisan'da başlayacak.

2/4OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek. Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz. Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

3/4MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

4/4Okullarda ara tatil ne zaman 2021-2022 eğitim öğretim yılı MEB ara tatil tarihleri

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma tamamlandı. İkinci dönemdeki nisan tatili ise 11 Nisan'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ara Tatil#Meb#Okul