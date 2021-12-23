Okullarda 15 gün tatil ne zaman? İşte 2021-2022 yarıyıl tatili başlangıç tarihi

Ocak ayına günler kala, öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 15 tatil için geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvim bilgileri yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 2021-2022 yarıyıl tatili ile okulların kapanacağı tarih...