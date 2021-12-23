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Gündem
Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 19:32 | 

Okullarda 15 gün tatil ne zaman? İşte 2021-2022 yarıyıl tatili başlangıç tarihi

2021 Eylül ayında başlayan ilk dönemin tamamlanmasına haftalar kaldı. Tatil için hazırlıklarına yavaş yavaş başlayan veli ve öğrenciler, MEB'in takvimine göre okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar hazırlıkları bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, okullarda 15 gün tatil ne zaman?

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Ocak ayına günler kala, öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 15 tatil için geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvim bilgileri yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 2021-2022 yarıyıl tatili ile okulların kapanacağı tarih...
2YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
3İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.
42022-2023 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK

2022-2023 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak.
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