Okullarda 15 gün tatil ne zaman? İşte 2021-2022 yarıyıl tatili başlangıç tarihi
2021 Eylül ayında başlayan ilk dönemin tamamlanmasına haftalar kaldı. Tatil için hazırlıklarına yavaş yavaş başlayan veli ve öğrenciler, MEB'in takvimine göre okulların ne zaman kapanacağını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar hazırlıkları bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirecek. Peki, okullarda 15 gün tatil ne zaman?
Ocak ayına günler kala, öğrenci ve veliler "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. 15 tatil için geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvim bilgileri yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 2021-2022 yarıyıl tatili ile okulların kapanacağı tarih...