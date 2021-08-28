Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? İŞKUR TYP okul başvuruları bekleniyor
İŞKUR TYP başvuruları, 2021-2022 eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kala merak edilenler arasında yer alıyor. MEB'in ihtiyaçları doğrultusunda okullarda istihdam ededilcek personeller için araştırmalar hız kazandı. Peki, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurmuştu. Şimdi ise okulların açılışına kısa bir süre kala, TYP kapsamında çalıştırılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımı merak konusu oldu. İşte, İŞKUR TYP okul başvurularında son durum...
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TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak personellere ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında eylül ayı ile birlikte gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
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KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)