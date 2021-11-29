Valilik'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:



"Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son verilere gÃ¶re; ilimizdeki kuvvetli rÃ¼zgÃ¢r ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar 90-110 km/sa hÄ±zda devam ederek gece saatlerinden itibaren hÄ±zÄ±nÄ± biraz azaltacaÄŸÄ± ve yarÄ±n saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hÄ±zda sÃ¼rdÃ¼receÄŸi tahmin edilmektedir. Ä°stanbullu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerimizin olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle maÄŸduriyet yaÅŸamamalarÄ± iÃ§in ValiliÄŸimizce; resmÃ®-Ã¶zel tÃ¼m okullar, halk eÄŸitim merkezleri, olgunlaÅŸma enstitÃ¼leri, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurslarÄ±, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±, Ã§eÅŸitli kurslar, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmÃ® okullardaki destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ± ile Ã¶zel okullardaki takviye kurslarÄ± da dahil olmak Ã¼zere; bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda 'yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim' faaliyetlerine 30 KasÄ±m 2021 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verilmiÅŸtir.



Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan malÃ»l ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrÄ±ca bir talimat veya talebe gerek kalmaksÄ±zÄ±n, belirlenen tatil sÃ¼resince idari izinli sayÄ±lacaklardÄ±r."