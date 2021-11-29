Okullar tatil mi? Ä°stanbul'da salÄ± günü okullar ve üniversiteler tatil mi oldu? 30 KasÄ±m SalÄ± okul var mÄ±? Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden son dakika açÄ±klama!
Okullar yarÄ±n tatil mi sorusu Ä°stanbul'da etkili olan ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan gÃ¼ndeme geldi. Kent genelinde pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan lodosun ardÄ±ndan valiliklerin yapacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar veliler ile ortaokul, ilkokul, lise ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri tarafÄ±ndan beklenmeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim ile ilgili son dakika aÃ§Ä±klama geldi. AÃ§Ä±klamada, "Kamu kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan engelli ve hamile personel izinli sayÄ±lacaktÄ±r." ifadesi kullanÄ±lÄ±rken, okullarÄ±n durumu netleÅŸti. Peki, okullar yarÄ±n tatil mi? Ä°stanbul'da yarÄ±n (30 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼) okul var mÄ±? Ä°ÅŸte, 30 KasÄ±m SalÄ± Ã¼niversitelerin ve okullarÄ±n durumu ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klama
Okullar yarÄ±n tatil mi? sorusunun yanÄ±tÄ± Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden gelen aÃ§Ä±klama ile yanÄ±t buldu. Ä°stanbul'da ÅŸiddetli fÄ±rtÄ±na etkili olurken lodos nedeni ile vatandaÅŸlar zor anlar yaÅŸadÄ±. BirÃ§ok ilÃ§ede Ã§atÄ± ve dÃ¼kkan tabelalarÄ± caddeye savruldu. 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kentte fÄ±rtÄ±na sebebi ile 30 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitime Ä°stanbul'da ara verildi. Ä°stanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatÄ± olumsuz etkileyen Lodos nedeniyle Ä°stanbul'da salÄ± gÃ¼nÃ¼ ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri dahil tÃ¼m okullarÄ±n tatil olduÄŸunu duyurdu. Ã–te yandan Ä°stanbul'daki Ã¼niversitelerin tatil olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise Ã¼niversitelerin internet sitelerinden takip edilebilecek.
Valilik'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:
"Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son verilere gÃ¶re; ilimizdeki kuvvetli rÃ¼zgÃ¢r ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar 90-110 km/sa hÄ±zda devam ederek gece saatlerinden itibaren hÄ±zÄ±nÄ± biraz azaltacaÄŸÄ± ve yarÄ±n saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hÄ±zda sÃ¼rdÃ¼receÄŸi tahmin edilmektedir. Ä°stanbullu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerimizin olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle maÄŸduriyet yaÅŸamamalarÄ± iÃ§in ValiliÄŸimizce; resmÃ®-Ã¶zel tÃ¼m okullar, halk eÄŸitim merkezleri, olgunlaÅŸma enstitÃ¼leri, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurslarÄ±, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±, Ã§eÅŸitli kurslar, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmÃ® okullardaki destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ± ile Ã¶zel okullardaki takviye kurslarÄ± da dahil olmak Ã¼zere; bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda 'yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim' faaliyetlerine 30 KasÄ±m 2021 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verilmiÅŸtir.
Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan malÃ»l ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrÄ±ca bir talimat veya talebe gerek kalmaksÄ±zÄ±n, belirlenen tatil sÃ¼resince idari izinli sayÄ±lacaklardÄ±r."
"Meteoroloji 1. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden alÄ±nan son verilere gÃ¶re; ilimizdeki kuvvetli rÃ¼zgÃ¢r ve fÄ±rtÄ±nanÄ±n, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar 90-110 km/sa hÄ±zda devam ederek gece saatlerinden itibaren hÄ±zÄ±nÄ± biraz azaltacaÄŸÄ± ve yarÄ±n saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hÄ±zda sÃ¼rdÃ¼receÄŸi tahmin edilmektedir. Ä°stanbullu vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ve Ã¶ÄŸrencilerimizin olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle maÄŸduriyet yaÅŸamamalarÄ± iÃ§in ValiliÄŸimizce; resmÃ®-Ã¶zel tÃ¼m okullar, halk eÄŸitim merkezleri, olgunlaÅŸma enstitÃ¼leri, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurslarÄ±, motorlu taÅŸÄ±t sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kurslarÄ±, Ã§eÅŸitli kurslar, Ã¶zel eÄŸitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmÃ® okullardaki destekleme ve yetiÅŸtirme kurslarÄ± ile Ã¶zel okullardaki takviye kurslarÄ± da dahil olmak Ã¼zere; bÃ¼tÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±nda 'yÃ¼z yÃ¼ze eÄŸitim' faaliyetlerine 30 KasÄ±m 2021 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 1 gÃ¼n sÃ¼reyle ara verilmiÅŸtir.
Kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan malÃ»l ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrÄ±ca bir talimat veya talebe gerek kalmaksÄ±zÄ±n, belirlenen tatil sÃ¼resince idari izinli sayÄ±lacaklardÄ±r."