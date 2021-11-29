Yarın okullar yarın tatil mi? İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yarın (30 Kasım Salı) okul var mı? Valiliklerden son dakika açıklama!
Okullar yarın tatil mi? sorusu İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışın ardından gündeme geldi. Birçok kentte etkili olan lodos nedeniyle eğitim öğretime 30 Kasım Salı günü ara verildi. Fırtınanın şiddetini arttırdığı İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da veliler ile ortaokul, ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerinin gözü tatil haberlerine çevrildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada, salı günü yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi. Bursa, Yalova, Sakarya ve Kocaeli için de valilikler yüz yüze eğitim kararını duyurdu. Peki, okullar yarın tatil mi? Yarın (30 Kasım Salı günü) okul olacak mı? İşte, 30 Kasım Salı okullarda fırtına tatili haberleri ile ilgili açıklamalar...
Okullar yarın nerelerde tatil? sorusunun yanıtı valiliklerden gelen peş peşe açıklama ile yanıt buldu. İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken lodos nedeni ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ilçede çatı ve dükkan tabelaları caddeye savruldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği kentte fırtına sebebi ile 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime İstanbul'da ara verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hayatı olumsuz etkileyen Lodos nedeniyle İstanbul'da salı günü ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri dahil tüm okulların tatil olduğunu duyurdu. Kocaeli, Yalova, Bursa ve Sakarya'da da fırtına ve yağış nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Öte yandan İstanbul'daki bazı üniversiteler de yarın fırtına nedeniyle online eğitim kararı aldı.
İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.
-İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın için ara verildiHayat felç oldu... Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu
Fırtına nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil
-İstanbul'da yüz yüze eğitime yarın için ara verildiHayat felç oldu... Metrobüsler motosiklelilere duvar oldu
Fırtına nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."
ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?
Bazı üniversiteler İstanbul Valiliği ve AFAD’ın uyarılarını dikkate alarak online eğitime geçti. Yıldız Teknik, Maltepe, İstanbul Teknik, MEF, İstanbul Galata, Bahçeşehir, Medipol, Gelişim, Kültür, Yeditepe,Altınbaş ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi üniversitelerin de aralarında bulunduğu yükseköğretim kurumlarında yüz yüze yapılacak derslerin online olacağını, sınavların da ertelendiğini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle yarın il genelinde yüz yüze eğitimin bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın yurdun birçok bölümünde fırtına yaşamı olumsuz etkileyecek. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin yarın bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirtti.
SAKARYA'DA EĞİTİME ARA
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle Yüz Yüze Eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kaldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, sağanakla beraber yarın da sürmesinin beklendiğini belirtti.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyaran Kaldırım, "Sevgili hemşehrilerim, ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.
Vali Kaldırım, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün izinli sayılacağını aktardı.
YALOVA'DA 1 GÜNLÜK FIRTINA TATİLİ
Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada salı günü eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir.
Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir.
Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI
Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı açıklamada, eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.
Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle;
Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.