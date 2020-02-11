Okullar yarın tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 12 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller
Yurt genelinde devam eden kar yağışıyla beraber eğitim ve öğretime ara verilen iller merak konusu oldu. Özellikle salı günü kar tatili olan illerde 'okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını öğrenmek adına öğrenci ve velilerin gözü valiliklerden yapılacak açıklamaya çevrildi. Bazı illerin valilikleri ve kaymakamlıkları, yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Şubat'ta kar tatili olan kentleri duyurdu. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, 12 Şubat kar tatili olan iller ve ilçelerin listesi.
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle, salı günü birçok ilde okullar tatil edildi. Meteoroloji'den yapılan kar uyarısıyla beraber bu illerde ikamet eden vatandaşlar yarın da okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Özellikle Kütahya, Eskişehir, Ankara, Ordu, Giresun, Rize gibi kentlerde devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla son dakika kar tatili açıklamalarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, valiliklerden yapılan kar tatili açıklamaları.
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RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL
Rize Valisi Kemal Çeber, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Çeber, valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle, kendisine gönderilen fotoğraf ve genel değerlendirmeleri inceleyerek çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.
Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
Vali Çeber, vatandaşların ve öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
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GİRESUN'DA EĞİTİM ÖĞRETİME ARA
Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.
Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.
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ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün daha ara verildiği duyuruldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki tüm okullarda eğitime 12 Şubat Çarşamba günü ara verildiğine dikkat çekilerek, “İlimizde yaşanan kötü hava koşullarının devam etmesi, meteorolojiden alınan uyarıya göre, ilimizin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat 2020 Çarşamba günü tüm il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.
Öte yandan Ordu genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle geçen iki gün eğitime ara verilmişti.
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TRABZON'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, Trabzon genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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BİTLİS'TE OKULLAR YARIN TATİL
Bitlis il merkezi ve Tatvan ilçesinde okullar yarın için tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı 12 Şubat Çarşamba günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise “Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçemiz genelinde 12 Şubat Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.
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TOKAT'IN 4 İLÇESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA
Tokat’ın 4 ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitim yarın tatil edildi.
Tokat’ın Turhal, Yeşilyurt, Zile ve Artova ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin yarinki eğitimine bir gün ara verildi. Tatil kararı İlçe Kaymakamlıkları tarafından alındı.
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VAN'DA OKULLAR TATİL
Van merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar yarın için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.
Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, etkili olan soğuk hava ve aşırı buzlanma nedeniyme Van genelinde okulların çarşamba günü tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma hakim olduğundan, kent genelinde öğretime 12 Şubat 2020 (Çarşamba )günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi.
Bu arada, Çatak-Bahçesaray karayolu Yapılı Mezrası, Korulu ve Bilgi Mahallesi yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan karayolunu tekrar ulaşıma açmak için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.
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SİVAS'TA VALİLİĞİ DUYURDU
Sivas’ta soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Hissedilir hava sıcaklığının - 30 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının sürdüğü Sivas’ta okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Eğitime veriler arayı Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan paylaşımında, “Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşacak buzlanmanın ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bir gün ara veriyoruz” dedi. Valinin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas’ta ilk genelinde okullar Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.