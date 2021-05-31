Okullar yarın açılacak mı? Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? İşte en son bilgiler
2020-2021 eğitim yılının büyük kısmı geride kalmışken, öğrencilerin gözü 1 Haziran tarihine çevrildi. Artan vaka sayıları nedeniyle okulların uzaktan eğitime geçmesinin ardından 1 Haziran'a işaret edilmişti. Bu güne artık kısa bir süre kalması ile araştırmalar hız kazandı. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Haziran'da okullar açılacak mı?
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18 milyon öğrenci ve yüz binlerce öğretmen 1 Haziran 2021 tarihine odaklandı. Uzaktan eğitimin devamı mı edeceğini ya da yüz yüze eğitime mi başlayacağını merak eden öğrenciler, konuya dair resmi açıklamalara odaklandı. İşte, "Haziran'da okullar açılacak mı?" sorusunun yanıtı...
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Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi.
Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.
1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecek.
Diğer kademelerdeki resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
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TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.