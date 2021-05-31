Okullar yarın açılacak mı? Okullar 1 Haziran'da açılacak mı? İşte en son bilgiler

Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelerde uzaktan eğitime devam edilmesi kararı verdi.



Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasına göre bu sene okullar 2 Temmuz'da kapanacak.



1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.



