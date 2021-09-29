Okullar ve üniversiteler kapanacak mı? İki önemli isimden flaş yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Okullarda uzaktan eğitimin başlayıp başlamayacağı gündemde yer alırken, peş peşe açıklamalar geldi. Koronavirüs gündemi ile gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimin devamlılığına vurgu yaptı. Yeni dönemde kapanmaları ve kısıtlamaları gündeme almak istemediklerini belirten Sağlık Bakanı Koca ise okullarla üniversitelerde tedirgin edici durum olmadığını söyledi. Açıklamaların ardından milyonlarca veli ve öğrenci okulların durumuna odaklandı. Peki, okullar kapanacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.
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Okullar kapanır mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretim faaliyetleri sürerken okullarda yeniden online eğitime geçilip geçilmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "bu sene yüz yüze eğitim için kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlerle başarı ile yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
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OKULLAR KAPANACAK MI? SORUSUNA İKİ FLAŞ YANIT
Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Eylül'de yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitime dair şunları söyledi;
Eğitim, hükümetlerimiz döneminde en büyük yatırım yaptığım alandır. Salgın sürecinden uzaktan yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze eğitiminin yerini alamadığını gördük. Onun için bu sene Yüz Yüze Eğitim için kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim faaliyetleri alınan tedbirlerle başarı ile yürütülüyor. 1,5 yıllık aranın ardından elbette ufak tefek aksaklıklar olmuştur. Ama bunlarda ilgili kurumlarımız tarafından süratle giderilmiştir. 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık. Öğretmenlerimizin aşılama oranları artarken velilerimizi ve aşı sırası gelen öğrencileri de aşı olmaya davet ediyoruz.
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BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arasındaki vaka sayısının 1 kat daha arttığını belirten Bakan Koca, "Yani ortalama aktif vakamız 400 bin civarında, 400 bin diyelim. 4'te 1'i 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25'i. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı ama bu vaka sayılarındaki artış, hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Tedirgin olunacak bir durum yok. Bu vaka artışı hastane yükünün artışına sebep olmuyor veya yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi. Yakın takip ediyoruz. Bu 3 haftalık sonuç. Önümüzdeki dönemde bir değişiklik olursa zaten söylemiş olacağız. Bu anlamda tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını, okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil asla kapanmayan. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek okulların açık kalmasını, sadece Milli Eğitim değil üniversiteler için de bunu düşünüyoruz" diye konuştu.
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Bakan Koca, bir soru üzerine alışveriş merkezlerini de okulları da kapatmayacaklarını kaydederek, "Artık aşı var. Elimizde bir güç var. O da aşı. Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımız da önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. Bunun için AVM'lerin kapanması ya da yeni dönemde kapanmalarını gündeme almak istemiyoruz.
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Yeni dönemde kişisel tedbirlerin devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda hedeflediğimiz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündemimize almak istemiyoruz. Okullar ve yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak olan kurumlar olacak" dedi.