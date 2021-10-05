Okullar ve üniversiteler kapanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Okullar kapanacak mı sorusu gündemde yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. Koronavirüs vaka sayılarında devam eden artışla beraber merak edilen okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. " dedi. 6 Eylül tarihinde başlayan yüz yüze eğitim süreci ile ilgili daha önce Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından yapılan açıklamada okulların kapanmayacağı vurgulanmıştı. İşte, okullar ve üniversiteler kapanır mı? sorusuna yönelik yapılan açıklamalar.
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Okullarda yüz yüze eğitimin durumu öğrenciler, eğitimciler ve veliler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Okulların 6 Eylül'de açılmasıyla beraber ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aylar sonra yüz yüze ders başı yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından okullarda koronavirüs önlemleri alınırken vaka sayılarının yükselmesi gözleri yüz yüze eğitime çevirdi. Yükseköğretim akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.
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OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, eylül ayının başından itibaren okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının okullarda alınması gereken önlemleri, yapılması gerekenleri belirlediklerini anımsatarak, şunları belirtti:
"Halihazırda 71 bin okulumuzun tamamı açıktır. Şu ana kadar sadece 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapındaki bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Yükseköğretimde de bugün hem yeni akademik yılın açılışını yapmanın hem de yeniden yüz yüze eğitim öğretimin başlamasının sevincini yaşıyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde de eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız. Tüm planların ve hazırlıkların buna göre yapılmasında fayda görüyorum."
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BAKAN ÖZER'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakan Mahmut Özer, CNN TÜRK'te açıklamalarda bulunmuştu. Hande Fırat'ın sunduğu 'Gece Görüşü' programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vakalar artarsa okullar kapanacak mı? sorusuna şöyle yanıt vermişti;
Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların %2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok.
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6 Eylül'den şu ana kadar kapanan sınıf oranları, günlük olarak, kapanan ve açılan sınıfların toplam sınıf sayısına oranı yüzde 1'in altında görünüyor. 25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük.
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Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.
Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.