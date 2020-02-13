Okullar tatil oldu duyurusu az önce açıklandı! Okullar tatil mi sorusu o illerde de cevap buldu!

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla önceki akşam pek çok ilde okullar tatil edildi. Okulların tatil olduğu açıklaması, birçok ilin valiliği tarafından açıklandı. Bazı illerde ise hava muhalefetinin gece yarısı itibariyle etkisini göstermesi dolayısıyla okullar sabah saatlerinde tatil edildi. Yurdun dört bir yanında öğrencilerin sabahın ilk saatleri ile birlikte gündemindeki soru, 'Bugün okullar tatil mi?' oldu. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kahramanmaraş illerinde öğrencilerin sabah saatlerinde merakla araştırdığı okullar tatil mi sorusu için resmi bilgiler geldi. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, merakla araştırılan okulların tatil edildiği iller



13 ŞUBAT BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?



Türkiye genelinde devam eden kar yağışıyla beraber resmi kurumlardan son dakika kar tatili açıklamaları peş peşe geldi. Yurdun birçok ilinde, valilikler ve kaymakamlıklar bugün eğitim ve öğretime olumsuz hava koşullarından dolayı ara verilen illeri duyurdu. Meteoroloji'nin kar uyarısı yaptığı illerde de vatandaşların bugün için kar tatili beklentisi arttı. 'Bugün nerelerde okullar tatil?' sorusunun yanıtı için gözler şimdi bugün eğitim ve öğretime ara verilen kentlerde.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından çarşamba günü Türkiye'de bazı illerde okullar tatil edildi. Van, Rize, Bingöl, Kayseri gibi yoğun kar yağışının devam ettiği illerde, perşembe günü için de kar tatili beklentisi arttı. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle, kar yağışının devam ettiği illerde kar tatili açıklamaları takip edilirken, bazı kentlerde valiliklerden son dakika açıklama geldi. Peki, bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, 13 Şubat Perşembe günü kar tatili olan iller ve ilçeler...



Kar tatili ilan edilen merkezleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...