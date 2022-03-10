Okullar tatil mi? Yarın okul var mı, hangi illerde okullar tatil? Son dakika kar tatili haberleri: Ankara, Balıkesir, Konya, Sivas, Kayseri...

Okulların tatil olup olmadığı 10 Mart Perşembe günü ile gündemde yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarılarının ardından, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Düzce Valiliklerin açıklamalar geldi. TURUNCU alarmın verildiği İstanbul'da bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında Pazartesi gününe kadar okullar tatil edildi. Eğitim öğretimde olumsuzluk yaşanmaması adına Kars, Tekirdağ, Erzurum, Isparta, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa, gibi illerde de okullara ara verildi.
Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının Saray, Çerkezköy, Çorlu ile Kapaklı'da etkili olduğu ve bu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren kar yağışıyla ilgili olarak Saray, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimiz hariç şu an için ilimiz genelini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Kaymakamlıklarımızca alınan kararlar gereği, kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçemizde okullar bugün ve cuma günü, Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerimizde ise bugün öğleden sonra ve cuma günü tatil edilmiştir. Alınan kararlar kaymakamlıklarımızın web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaşanan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için görevli tüm personelimiz sahada mücadele etmektedir. Vatandaşlarımızın kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizde görevlendirilen personellerimizin uyarılarına riayet etmesi rica olunur" denildi.
Öte yandan kar yağışının etkisini artırmasıyla Çerkezköy-Saray yolunda buzlanma meydana geldi. Bazı araçların kayması nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda kalan araçlar, iş makineleriyle kurtarılırken, belediye ve Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararı uzatılırken, eğitime yarın için de ara verildi.
Kars Valiliği, devam eden Kar Yağışı nedeniyle bugünün ardından yarın için de il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu.
Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim - öğretime 11.03.2022 Cuma günü (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.
Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarılar dikkate alınarak yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz genelinde 10.03.2022 Perşembe günü akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma ve soğuk havanın 11.03.2022 tarihinde de devam edeceğine dair yapılan meteorolojik uyarılara istinaden; 11 Mart 2022 Cuma günü Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm kademe okullar Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, muhtelif kurslar, (Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları) Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, Okullarda Devam Eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları faaliyetlerine 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de belirtilen süre içerisinde 1 (Bir) gün idari izinli sayılacaktır."
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği bildirildi.
Yenice Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle; ilçemiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 11 Mart Cuma (yarın) günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı süre zarfında ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkacakların zincir, takoz, çekme halatı vb. malzemeleri araçlarında bulundurmaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir. Ulaşımda aksamalar, buz ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı Kış Tedbirleri Genelgesi kapsamında tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gerekli tedbirleri alması, aksaklıklara mahal verilmemesi ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Gümüşhane’de etkisini artıran kar yağışının ardından Valilik, Cuma günü okulları tatil eden kararını duyurdu.
Gün boyunca devam eden, geç saatlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi geçti.
Devam edeceği tahmin edilen kar yağışıyla birlikte Gümüşhane Valiliği de okulların tatil edildiği haberini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Mart Cuma günü bir gün süre ile tatil edildiği ve ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Karaman'da etkisini sürdürüyor. Karaman'ın Başyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede eğitim ve öğretime bugün öğleden sonra ve Cuma günü ara verildi. Başyayla Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirterek, bugün öğleden sonra ve Cuma günü olmak üzere ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyurdu.
SAMSUN’un 6 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün için tatil edildi.
Kentte dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde bugün de etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Alaçam, Havza, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy ve Vezirköprü ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Sinop il ve ilçelerinde tüm resmi ve özel okullarda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart 2022 tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde 11 Mart 2022 tarihinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.
Erzurum'da kar yağışı sebebiyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde okullar tatil edildi.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Marta 2022 Cuma günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır denildi.
Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 11/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,
Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,
İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Kocaeli Valiliği, meteoroloji verilerine göre beklenen kar yağışı nedeniyle yarından itibaren okullar ile kursların, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinin 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilmesine karar verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü de pazartesi gününe kadar yüz yüze eğitime ara verdi.
Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmasına karar verdi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini sosyal medyasından açıkladı.
Balıkesir’in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden 6 ilçede eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verildi. Engelli ve hamile kamu personeli de aynı tarihlerde idari izinli sayılacak.
Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.
Yalova Valiliği, olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla kentte eğitim veren tüm okulların ve Yalova Üniversitesinin, 10 Mart Perşembe günü ve 11 Mart Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz genelinde; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.
Beklenen kar yağışı nedeniyle Marmara'nın ardından Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Bolu ve Düzce'de de eğitime 2 gün ara verildi.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meteorolojik verilere göre, beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 10-11 Mart tarihlerinde ara verildiğini bildirdi. Vali Atay ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini açıkladı.
BOLU Valisi Ahmet Ümit, kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 10- 11 Mart tarihlerinden tatil edildiğini açıkladı.
Ümit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart tarihlerinde il genelinde, resmi ve özel okul öncesi, ilk ve ortaokullar ile liselerde, rehabilitasyon ve Halk Eğitim merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün ara verilmesi, engelli, hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."